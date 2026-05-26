Alfaro destaca la "contención" en los precios del alquiler en los municipios declarados Zona de Mercado Tensionado

Archivo - Imagen de una vivienda - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra, Begoña Alfaro, ha destacado este martes la "contención" de los precios tras la declaración de la Zonas de Mercado Tensionado en Navarra hace ahora un año.

Según los datos recogidos en el Registro de Contratos de Arrendamiento de Vivienda de Navarra (RECA) el precio medio por contrato formalizado nuevo en estos municipios se sitúa en el primer trimestre del año en los 778,3 euros, lo que supone un descenso del 2% respecto al mismo periodo de 2025 y un 1,8% por debajo del trimestre anterior.

El RECA es único registro público que existe en materia de alquiler en la Comunidad foral, han indicado desde el Gobierno en una nota. "El objetivo principal de la declaración, que es destensar los precios del alquiler, se está consiguiendo con esta medida", ha declarado Alfaro, quien ha explicado que "si tomamos como referencia el último trimestre en el que no estaba todavía en vigor la declaración, el segundo trimestre de 2025, el descenso de precios sería de más del 7%".

La consejera de Vivienda ha dado a conocer los datos del mercado del alquiler durante el primer trimestre de 2026, que muestran que en las localidades fuera de la Zona de Mercado Tensionado "el precio medio alcanzó los 600,3 euros, registrando un ligero incremento del 3,2% comparado con el mismo trimestre de 2025". A nivel general la renta media descendió un 2,3% interanual, situándose en 758 euros.

951 NUEVOS CONTRATOS FIRMADOS EN EL PRIMER TRIMESTRE

En relación al volumen de nuevos contratos formalizados en el primer trimestre del año, estos ascendieron a 951, "manteniéndose un nivel de actividad muy parecido al del trimestre anterior, en el que se formalizaron 956". De ellos, el 89% (843) se encuentran en los 21 municipios declarados como Zona de Mercado Residencial Tensionado.

En relación al descenso registrado respecto al mismo trimestre del año anterior, en el que se registraron 1.135 contratos, la consejera Alfaro ha explicado que esto es debido "por un lado, a que la declaración de Zona de Mercado residencial tensionado dota de una mayor estabilidad al mercado del alquiler debido a que la limitación de precios hace que aumenten las prórrogas y se firmen menos contratos nuevos". "Esto provoca una estabilidad para las familias inquilinas y una mayor seguridad jurídica para las personas inquilinas y propietarias", ha apuntado.

Por otro lado, la consejera ha subrayado que "puede existir un porcentaje de contratos de temporada que no esté siendo registrado a pesar de su obligatoriedad". En este sentido ha destacado que Navarra "va a regular el arrendamiento de habitaciones y los contratos de alquiler de temporada al objeto de evitar los posibles abusos que se puedan dar a través de estas figuras para evitar la limitación de precios que existen en las zonas de mercado tensionado declaradas".

Según datos del RECA, por tipología, el 91,4% de los nuevos contratos corresponden a vivienda habitual y el 8,6% a alquiler de temporada, manteniéndose "estable" la proporción de contratos de alquiler temporal registrados respecto al cierre del año anterior.

Asimismo, en base a los datos recogidos, se observa que "muchos contratos se registran fuera de plazo", por lo que desde el Gobierno de Navarra se recuerda que todos los contratos de arrendamiento deben incluirse, por ley, en el Registro del Alquiler de Navarra.

Alfaro ha puesto asimismo en valor el volumen de alquileres registrados en la Comunidad foral. "A día de hoy en nuestros registros de contratos de alquiler están inscritos casi 22.000 alquileres, a los que hay que sumar los 5.669 de alquiler social. Es decir, estamos hablando de más de 27.500 alquileres en Navarra", ha explicado.

UN AÑO DE LA DECLARACIÓN DE ZONAS DE MERCADO RESIDENCIAL TENSIONADO

El Gobierno de Navarra declaró oficialmente en mayo del pasado año 21 municipios como Zona de Mercado Tensionado, siendo la segunda comunidad en poner en marcha esta medida favorecer el acceso a la vivienda.

Los municipios, que abarcan casi el 70% de la población, son Pamplona / Iruña, Tudela, Valle de Egüés / Eguesibar, Burlada / Burlata, Barañáin Barañain, Zizur Mayor / Zizur Nagusia, Estella-Lizarra, Aranguren, Berriozar, Tafalla, Ansoáin / Antsoain, Villava / Atarrabia, Corella, Valle de Elorz / Elortzibar, Cintruénigo, Baztan, Altsasu / Alsasua, Huarte / Uharte, Berrioplano / Berriobeiti, San Adrián y Peralta / Azkoien.

La declaración incluye además una batería de herramientas recogidas en el Plan de Medidas de Zona de Mercado Tensionado, entre las que destaca la limitación de los precios del alquiler a través del índice de referencia de precios de alquiler de vivienda del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) para los nuevos contratos de alquiler de viviendas que no hayan estado arrendadas en los últimos cinco años.

Como medidas a corto plazo, el Plan pretenden movilizar la vivienda del mercado privado a través del programa de compras y el derecho de adquisición preferente, así como movilizar la vivienda vacía hacia la Bolsa de Alquiler de Gobierno de Navarra.

Entre las medidas a medio plazo se encuentra el Plan de Promoción pública de alquiler de la empresa pública Nasuvinsa, mientras que las medidas a largo plazo se centran en la empresa mixta que se va a crear con un 50% de capital público y un 50% de capital privado.

Destacan asimismo las nuevas modalidades de alquiler, como el alquiler asequible, el derecho de superficie o las viviendas colaborativas.

Por otra parte, hay medidas estratégicas como los planes específicos con los 21 ayuntamientos declarados o la Estrategia de Vivienda Rural que alcanzará municipios que no están en esta declaración,

Respecto al ámbito de la demanda, el Plan contempla una redefinición, actualización y mejora del sistema de ayudas "para adaptarlas a la nueva realidad y a las diferentes realidades territoriales de la Comunidad foral".

Además, para "mejorar la gestión de la vivienda protegida y hacerla más eficaz", se realizarán modificaciones en el sistema de adjudicación de la vivienda protegida en alquiler, con la introducción del modelo por sorteo que respeta las reservas ya existentes para población en situación de vulnerabilidad, mujeres víctimas de violencia machista o personas con discapacidad.

También se incluye la mejora del Registro de Contratos de Alquiler, el nuevo Servicio de Información, Asesoramiento y Mediación, el registro de grandes tenedores de vivienda, el Observatorio de Vivienda de Navarra, o la potenciación del Servicio de Inspección y la ampliación de las medidas de control.