Alfaro dice que el precio de alquileres ha bajado un 7% tras la declaración de Zonas de Mercado Residencial Tensionado

Begoña Alfaro. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 27 May. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra, Begoña Alfaro, ha defendido este miércoles en Madrid las medidas puesta en marcha por el Gobierno de Navarra para contener el precio de los alquileres en la Comunidad foral, como la Declaración hace ahora un año de 21 municipios navarros como Zona de Mercado Residencial Tensionado.

La vicepresidenta Alfaro ha participado en las jornadas 'Horizonte 2030: un país que se construye desde el bien común. Comunidades innovadoras con energía sostenible', organizadas por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Alfaro ha detallado algunas de las medidas que ha puesto en marcha el Ejecutivo foral a corto, a medio y a largo plazo para destensionar en cuanto a precios el mercado de la vivienda en Navarra.

La consejera ha destacado que "en la Comunidad foral se ha logrado una contención en los precios del alquiler de vivienda habitual gracias a la declaración de la Zonas de Mercado Tensionado en 21 municipios, hace ahora un año". "Muestra de ello es que si tomamos como referencia el último trimestre en el que no estaba todavía en vigor la declaración, el segundo trimestre de 2025, el descenso de precios sería de más del 7%", ha dicho.

Asimismo, la vicepresidenta tercera ha anunciado que "Navarra regulará próximamente el arrendamiento de habitaciones y los contratos de alquiler de temporada para aumentar la estabilidad, la asequibilidad y ofrecer seguridad jurídica a personas propietarias y a inquilinas". Alfaro ha detallado que con esta medida se pretenden detectar y evitar los posibles fraudes de ley que se puedan dar para evitar la limitación de precios en las Zonas de Mercado Residencial Tensionado.

Asimismo, Begoña Alfaro ha defendido la calificación permanente de vivienda protegida como medida eficaz "para evitar que éstas salgan del parque público, protegiéndolas de la especulación y los intereses privados de unos pocos".

LA VIVIENDA EN EL MARCO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Alfaro ha protagonizado la mesa de diálogo sobre la visión de los territorios en la construcción de comunidades innovadoras y sostenibles, en la que también ha participado Eva García Chueca, responsable del Servicio de Prospectiva y Estrategia del Área Metropolitana de Barcelona; y Juan Ortiz, director general de ECODES. La jornada ha contado con la apertura del ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy.

La jornada tiene como objetivo abrir un espacio de reflexión y diálogo para repensar algunos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como el ODS 11 'Ciudades y comunidades sostenibles', que a su vez serán examinados en profundidad en el próximo Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (HLPF) en Nueva York.