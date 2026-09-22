Alfaro pone en valor que el primer sorteo de vivienda protegida de alquiler "cambia las reglas del juego"

La vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias asiste al primer sorteo de vivienda protegida de alquiler que se celebra en Navarra. - JESÚS M GARZARON

PAMPLONA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra, Begoña Alfaro, ha puesto en valor que con el primer sorteo de vivienda protegida en régimen de alquiler en Navarra celebrado este martes "se cambian las reglas del juego". "Cambiamos la forma en la que se han adjudicado hasta ahora las viviendas protegidas en régimen de alquiler, que era por baremo, para poder llegar a un mayor número de gente", ha explicado Alfaro antes de la celebración del sorteo.

Se trata de una de las novedades introducidas recientemente respecto al Censo de Solicitantes de Vivienda Protegida, al objeto de "adaptar los requisitos a las nuevas realidades sociales y mejorar los procedimientos de adjudicación". En esta ocasión se adjudican 87 viviendas protegidas en los regímenes de alquiler social y alquiler asequible situadas en Mutilva, Ansoáin y Alsasua. A ellas hay que sumar otras 10 que se rigen por baremo entre las reservas especiales destinadas a personas con discapacidad, víctimas de violencia de género o terrorismo y familias numerosas.

La vicepresidenta, que ha asistido al comienzo del sorteo, celebrado públicamente y ante notario en la sede del Colegio Notarial de Navarra, ha manifestado "la necesidad de ampliar el parque público de vivienda, dado que el mercado libre expulsa cada vez a más personas". "Y no hablo únicamente de personas en situación de vulnerabilidad -ha remarcado- hablo de jóvenes, de familias trabajadoras, de personas con rentas medias que tienen ingresos pero que, sencillamente, no pueden asumir los precios actuales del mercado".

Alfaro ha destacado que "de esta manera, perfiles que hasta ahora tenían muy pocas posibilidades de acceder a una vivienda protegida puedan tenerlas también". "Queremos promociones diversas, en las que convivan personas jóvenes y mayores, diferentes modelos de familia y diferentes niveles de renta. Y creo que, de esta manera, lo conseguimos", ha defendido.

Asimismo, la consejera ha explicado que el nuevo procedimiento "permite tener una foto real de la demanda de vivienda de alquiler protegido". Este nuevo proceso de adjudicación se abrió el pasado 1 de septiembre. Las personas interesadas han tenido un plazo de 13 días para apuntarse en algunas de las promociones ofertadas, registrándose al término una participación 3.898 inscripciones. De ellas, 3.770 optan a promociones de alquiler y alquiler asequible, que se corresponden con 4.995 personas puesto que una misma inscripción puede incluir a varias personas solicitantes.

Los resultados del sorteo se publicarán en la ficha del catálogo de trámites una vez se hayan comprobado las adjudicaciones.