Alrededor de 90 efectivos continúan trabajando para controlar el incendio de Ezcabarte

La presidenta María Chivite conoce en el Puesto de Mando Avanzado, situado en Unzu, la situación del incendio de Ezcabarte. - IÑIGO ALZUGARAY / GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 90 bomberos de ocho parques continúan trabajando este sábado para controlar el incendio declarado la tarde del jueves en la zona de Ezkabarte. Está previsto que por la tarde se incorpore al dispositivo la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) de Lubia del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), que se desplazará a la zona del incendio junto a un avión de coordinación ACO con base en Zaragoza.

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, acompañada por la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría, y la consejera de Interior, Función Pública y Justicia, Inma Jurío, se ha trasladado este sábado de nuevo al Puesto de Mando Avanzado, situado en Unzu, para informarse de los pormenores de la situación.

Chivite ha recordado que la situación en Ezkabarte exige "tener todos los recursos trabajando al 100% de su capacidad" y ha reiterado el llamamiento a la responsabilidad a los municipios y la recomendación de evitar cualquier uso recreativo del fuego hasta que la situación meteorológica se normalice.

En un comunicado, el Ejecutivo foral ha recordado que el pasado jueves se dictó una Orden Foral por la que, debido a la situación climatológica y al incendio de Ezcabarte, se restringieron a partir de las 11 horas de cada día hasta el amanecer del día siguiente las actividades agrícolas en terrenos de secano y las labores forestales en las comarcas del Pirineo, Centro Medio, Centro Sur y Ribera del Ebro de la Comunidad foral.

En este sentido, la consejera Jurío ha señalado que las restricciones son "medidas proporcionadas" y que "se ha tenido en cuenta la necesidad de compatibilizar la actividad de los agricultores con la prevención del riesgo de incendios y el tensionamiento de los recursos de extinción".

90 EFECTIVOS DEL SERVICIO DE BOMBEROS CONTINÚAN TRABAJANDO EN LA ZONA

El operativo de bomberos mantiene las dimensiones de los días anteriores. Trabajan en la zona en torno a 90 efectivos de los parques de Tafalla, Sangüesa, Estella, Peralta, Cordovilla, Tudela, Lodosa y Navascués y las Brigadas Helitransportadas de Incendios Forestales (BHIF).

Según ha anunciado la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría, está previsto que por la tarde se incorpore al dispositivo la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) de Lubia del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), que se desplazará a la zona del incendio junto a un avión de coordinación ACO con base en Zaragoza.

Los bomberos cuentan además con el apoyo de técnicos de Protección Civil y Medio Ambiente, Guardas Forestales de Medio ambiente, una ambulancia de soporte vital avanzado enfermerizada y patrullas de la Policía Foral y la Guardia Civil, así como soporte logístico de Cruz Roja.

Los efectivos que han trabajado durante la noche han recibido un relevo pasadas las 06.00 horas. En torno a las 09.00 horas se han empezado a incorporar los medios aéreos, tanto los helicópteros del Gobierno de Navarra como los del MITECO con base en y los dos aviones de carga en tierra con base en Agoncillo.

DIFICULTADES DE EXTINCIÓN DEBIDO AL VIENTO

El viento, que sopla de sur y con velocidades en aumento, sigue siendo el principal obstáculo para controlar el incendio. Los esfuerzos del dispositivo se centran en los focos activos del sector norte y en el flanco oeste del sector sur, donde se trabaja con maquinaria pesada (buldócer) para evitar que los cambios del viento extiendan el perímetro.

Durante la tarde del viernes, en torno a las 17.00, la virulencia del fuego obligó a cortar una línea de alta tensión que atravesaba la zona afectada. El corte produjo afecciones en el suministro eléctrico de Anoz, que quedó reestablecido en torno a las 21.00 horas mediante el uso de grupos electrógenos.

PREVISIÓN METEOROLÓGICA

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para este sábado recoge la probabilidad de lluvias y chubascos tormentosos que podrán ir acompañados de rachas fuertes o muy fuertes de viento en zonas de tormenta. Asimismo, no se descarta que las tormentas vengan acompañadas de granizo en el norte y el noroeste.

En cuanto a las temperaturas, que podrían ir en ligero ascenso, se espera que las máximas se mantengan relativamente elevadas en la Ribera, Centro y Pirineo. De cara al domingo, se espera un descenso notable de las temperaturas máximas en la mayoría de zonas y lluvias y chubascos tormentosos generalizados por la tarde, que serán fuertes y con probabilidad de granizo.

En cuanto al viento, se espera que sea flojo y de componente norte, con predominio del sureste en las horas centrales e intervalos fuertes asociados a las tormentas. Protección Civil recuerda a la población que se mantenga alejada de la zona de trabajo de los medios de extinción, tanto por su propia seguridad como para evitar entorpecer las labores de los efectivos de bomberos que trabajan en la zona.