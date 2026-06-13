Alsasua acoge este sábado la XXXVI Jornada de Casas y Hogares Navarros

La vicepresidenta y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera, Ana Ollo, asiste en Alsasua a la XXXVI edición de la Jornada de Casas y Hogares Navarros, anteriormente conocida como Día del Navarro Ausente. - IÑIGO ALZUGARAY / GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Alsasua ha acogido este sábado la Jornada anual de Casas y Hogares Navarros. Esta iniciativa, que anteriormente se celebraba bajo la denominación del 'Día del Navarro Ausente', es organizada por la Federación de Casas y Hogares Navarros, en colaboración con el ayuntamiento de la localidad correspondiente y cuenta con el apoyo del Gobierno de Navarra.

En la apertura del encuentro, que ha tenido lugar a las 11.00 horas en el Centro Cultural Iortia de Alsasua, ha participado la vicepresidenta segunda y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera, Ana Ollo, junto con el Alcalde de la localidad, Javier Ollo y la Presidenta de la Federación Nacional de Hogares Navarros, Ana Notivoli.

La vicepresidenta Ollo, que ha estado acompañada por el director general de Acción Exterior, Sergio Pérez, ha destacado en su intervención la "profunda satisfacción" que le produce asistir a este encuentro, que cumple este 2026 su XXXVI edición: "Es un honor compartir estos momentos con las navarros y navarros que vivís fuera de nuestra tierra pero que la lleváis en vuestro corazón".

Asimismo, ha aprovechado la oportunidad para resaltar la importancia de quienes integran las Casas y Hogares Navarros, quienes son "verdaderos embajadores y embajadoras de nuestras costumbres y de nuestros valores más allá de nuestro territorio". Ha afirmado que en el Gobierno de Navarra "son muy conscientes" de la importancia de esta cita anual. Por este motivo, el Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera cuenta con una partida específica destinada a ayudas a las casas y hogares navarros de otras comunidades autónomas y países. En este contexto y en el de la Estrategia NEXT para la ciudadanía navarra en el exterior, de la Dirección General de Acción Exterior, se enmarca la subvención para la financiación de esta jornada que este año asciende a 20.000 euros para ayudar a la Federación Nacional de Hogares Navarros en la organización de este encuentro anual.

Enmarcadas en el eje 3 del II Plan de Acción Exterior 2025-2028 de Gobierno de Navarra, el Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera, a través de su Dirección General de Acción Exterior lleva a cabo distintas iniciativas para facilitar el contacto e intercambio entre la ciudadanía navarra en el exterior. Es el caso de la gira anual del Ejecutivo foral por los hogares navarros de las Comunidades Autónomas que este año lleva por título 'Navarra era una fiesta (de cine) / Nafarroa besta bat izan zen (zinemarena)'; el programa 'Escuelas de Verano', donde familiares de navarros y navarras de los centros argentinos participan en una inmersión cultural en Navarra y que comenzará la próxima semana; o la colaboración con Ateak Ireki o Gazte Munduan, entre otras iniciativas.

Asimismo, la vicepresidenta Ollo ha continuado destacando la importancia que tiene para el Gobierno foral las políticas que está desarrollando el departamento que dirige, "especialmente la reciente celebración del II Consejo de Comunidades Navarras en el Exterior el pasado mes de febrero, con la incorporación de nuevas comunidades que demuestra, así, ser una foro vivo de participación para la mejora de nuestra ciudadanía navarra en el exterior y por lo tanto, para mejorar Navarra".

Ollo también ha agradecido la "buena disposición y hospitalidad" de la localidad de Alsasua, de su Ayuntamiento y, especialmente, de su vecindario, por la implicación en los preparativos de la celebración, así como a la Federación de Casas y Hogares Navarros "por el esfuerzo mantenido año tras año para impulsar y mantener esta fiesta".

ACTOS EN ALSASUA

El programa ha comenzado a las 10.30 horas con una bienvenida amenizada por la Escuela de Jotas del Hogar Navarro San Francisco Javier de Vitoria y, a continuación, ha tenido lugar el acto institucional con la recepción en el Centro Cultural Iortia y la tradicional entrega de pañuelos y reconocimientos.

A mediodía, tiene lugar una Misa Navarra en la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción, con el Coro Parroquial de Altsasu/Alsasua.

Posteriormente, los asistentes tendrán la oportunidad de realizar una visita por los lugares más representativos de la localidad: la Casa Municipal (siglo XVIII), la ermita del Santo Cristo de Otadía (siglo XVI), la ermita de San Pedro (siglo XIV), la ermita de Erkuden (siglo XIII), la ermita de San Juan Bautista (siglo XVIII) o el Convento de los Capuchinos (principios siglo XX). También de dar un paseo por el casco urbano con casas blasonadas, así como de disfrutar de un vermú en los variados locales de hostelería del pueblo. Por último, a las 14.30 horas, se celebrará una comida popular en el polideportivo Burunda, y a las 17.30 horas, una actuación musical de Duo Imperial.

XXXVI EDICIÓN

Esta festividad, que cada año tiene lugar en una localidad navarra diferente, se comenzó a celebrar a partir de 1989, por lo que, con este encuentro, se cumple su trigésimo sexto aniversario.

Hasta la fecha, las navarras y navarros que residen fuera de la Comunidad foral se han reunido en Corella (en dos ocasiones), Estella, Olite, Sangüesa, Tudela, Pamplona, Elizondo, Viana, Lumbier, Peralta, Roncal, Tafalla, Lodosa, Aoiz, Los Arcos, Ochagavía, Milagro, Burguete, Fitero, Arguedas, Artajona, Funes, Ultzama, Mendavia, Isaba, Andosilla, Lekunberri, Cascante, Puente la Reina, Lesaka, Castejón, Lerín, Cortes y, el año pasado, en Oteiza.