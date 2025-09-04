Alsasua, Lesaka y Tudela acogerán los conciertos del 5 al 7 de septiembre del programa de Kultur 2025

PAMPLONA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La programación de Kultur 2025 ofrece en el primer fin de semana de este mes de septiembre tres nuevos conciertos, que se celebrarán en las localidades de Alsasua, Lesaka y Tudela. Respectivamente, se trata de las actuaciones de Estopify, banda tributo a Estopa (viernes 5), Mirari (sábado 6) y Deborah Carter Quintet (domingo 7).

El programa Kultur, organizado por la Dirección General de Cultura - Institución Príncipe de Viana, trata cada año de acercar la música en directo y artes en vivo, como el teatro, la danza o el circo, a distintas localidades navarras durante los meses de verano.

LOS CONCIERTOS

El viernes 5 de septiembre a las 20 horas, Estopify ofrecerá su concierto en la plaza de los Fueros de Alsasua, y hará viajar al público por los grandes éxitos de Estopa. Los integrantes cuentan con una larga trayectoria y experiencia en diversos estilos musicales como el rock o la rumba. Su experiencia en estos estilos les permite recrear el sonido tan característico de Estopa, y su puesta en escena ofrece una actuación única y potente.

La plaza del Kiosko de Lesaka acogerá el sábado 6 de septiembre a las 20 horas a Mirari, un proyecto musical nacido en Pamplona en 2024, de la mano del músico navarro Urko Milagro. Es un grupo formado por siete integrantes y su nombre, que significa 'milagro' en euskera, transmite "la intención del grupo por hacer de cada canción algo mágico".

Sus canciones suelen ser del género pop, pero con influencias del rock, ritmos latinos y metales de charanga. Las letras de sus temas hablan sobre situaciones del día a día, del amor o de la lucha, entre otros. Mirari apuesta por música que conecta con el público, "que invita a cantar y bailar, pero también a pensar y sentir".

El domingo 4 de septiembre a las 20 horas, Deborah Carter Quintet actuará en la plaza Alfonso el Batallador, Tudela, donde homenajeará a Pedro Iturralde, una de las más grandes figuras del Jazz en España.

Deborah Carter Quintet ha estudiado la obra de Iturralde y ha puesto letra a algunas de sus composiciones. Así, rememora una de las épocas doradas de Pedro Iturralde en el mítico club de jazz madrileño Whisky Jazz, donde actuó junto a algunas de las figuras más importantes del jazz americano como Hampton Hawes, Tete Montoliú, Jerry Mulligan o la propia Donna Hightower.