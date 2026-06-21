Alteraciones al tráfico este lunes por el inicio de las obras de asfaltado en la Avenida Bayona

Este lunes comienzan las obras de asfaltado en la Avenida Bayona. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El próximo lunes, día 22, comienzan las obras de asfaltado en la avenida de Bayona, en el tramo comprendido entre la calle Monasterio de Belate y la plaza Juan XXIII, lo que provocará alteraciones en el tráfico y la reubicación temporal de paradas del transporte urbano comarcal (TUC) y de contenedores de recogida de residuos.

Las obras, que implican el corte total de la vía, primero en dirección salida y después, en dirección entrada al centro de la ciudad, se acometen en estas fechas, una vez finalizado el curso escolar, y en dos fases, con el objetivo de minimizar afecciones a la ciudadanía. La actuación complementa otras intervenciones en la vía pública destinadas a "mejorar la caminabilidad y los itinerarios intermodales ya realizados", indican en una nota de prensa desde el Ayuntamiento de Pamplona.

Los trabajos, con un presupuesto de licitación de 285.054,80 euros, IVA incluido, los ejecutará la empresa adjudicataria Asfaltos de Biurrun. El lunes, a las 7 de la mañana, se corta el vial en sentido salida del centro, para retirar los "mompes" separadores del carril bici y proceder al fresado de la capa de rodadura, así como el saneo de puntos concretos y refuerzos de firme en zonas de paradas de bus. Al día siguiente, el martes 23, se procederá al asfaltado generalizado de la zona, y el miércoles 24 y jueves 25 se procederá a la señalización de la zona y colocación de elementos previamente retirados.

El miércoles 24 se corta al tráfico, también a las 7 de la mañana, el sentido entrada al centro de la ciudad. Las fases de trabajo serán las mismas que en el sentido salida; fresado y refuerzo el día del inicio, el extendido de la capa de rodadura se realizará el jueves 26, pero sólo se contará con un día de corte para señalización. El viernes 26, a las 20.00 horas, se restituirá el tráfico. La siguiente semana, el lunes 29, se continuará con los trabajos de señalización, aunque con cortes parciales de carriles puntuales de circulación.

La circulación se verá afectada en la zona del corte, entre Monasterio de Belate y la plaza Juan XXIII, pero se mantienen abiertas todas las intersecciones y la continuación de Monasterio de Urdax a través de la avenida de Bayona: sólo se verán afectados los giros desde esa vía a la propia avenida de Bayona, debido a que estará cortada.

Los contenedores de residuos se repondrán conforme avancen las obras y también las paradas del transporte comarcal, que creará mientras duren los trabajos una parada provisional en la calle Cuesta de la Reina.

El Servicio de Obras ha avisado telefónicamente a las comunidades de vecinos y vecinas y a los comercios afectados directamente por los trabajos. Además, se han colocado carteles informativos en la zona y este viernes se señaliza la prohibición de aparcamiento.

Con esta actuación se da comienzo a las diversas intervenciones en las calzadas de la ciudad planificadas en época estival, en los meses de julio y agosto, con el fin de minimizar las afecciones a los usuarios de las vías, dado que, para una mejor y más rápida ejecución de las mismas, requieren un corte total de tráfico.