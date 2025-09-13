Un alumno del CI María Ana Sanz de Pamplona recibe el Premio Nacional de Formación Profesional de Grado Superior

PAMPLONA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -
El alumno Israel Jaime Martín del centro integrado de FP María Ana Sanz de Pamplona ha recibido el Premio Nacional de Formación Profesional de Grado Superior 2022, otorgado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.
Se trata del único premio otorgado en Navarra este año y el primero de la familia de Informática y Comunicaciones que recae en alguien que ha estudiado el grado superior en la Comunidad foral, según ha explicado el Gobierno de Navarra en una nota.
Al premio, cuya resolución definitiva se ha dado a conocer este mes de septiembre, concurría alumnado de FP de grado superior con premio extraordinario en el año 2022 en cada Comunidad Autónoma.
Israel Jaime (Écija, 1986) obtuvo el premio extraordinario de Formación Profesional en Navarra en la familia profesional de Informática y Comunicaciones y el premio Talento al mejor expediente de FP de Grado Superior en Navarra.
El alumno premiado concluyó el Grado Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red en el centro público integrado de formación profesional María Ana Sanz con una nota media de 9,93. Para el premio nacional, además del expediente, se tenían en cuenta otros méritos académicos y profesionales. El galardón está dotado con 1.200 euros y un diploma acreditativo.
Israel Jaime trabaja actualmente en la sede de Pamplona de la empresa navarra Saltoki y estudia un Curso de Especialización de Inteligencia Artificial y Big Data. Es profesor superior de guitarra clásica por el centro público Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco de Córdoba. También tiene un Máster en Musicología Histórica, cursado en la Universidad de La Rioja.