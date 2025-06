Afirma que Chivite no conocía esta información sobre su pareja y que renuncia "para no perjudicar ni al Gobierno de Navarra ni al partido"

PAMPLONA, 18 (EUROPA PRESS)

Ramón Alzórriz ha presentado este miércoles su dimisión como vicesecretario general del Partido Socialista de Navarra tras las investigaciones de la UCO de la Guardia Civil que han llevado también a la dimisión del navarro Santos Cerdán como secretario de Organización del PSOE.

Alzórriz ha informado en una rueda de prensa de que su pareja ha trabajado en la empresa Servinabar, una de las adjudicatarias de las obras de los túneles de Belate y de la que, según ha trascendido este miércoles, la UCO apunta que Cerdán era propietario del 45%.

Ramón Alzórriz, que también dimite como portavoz en el Parlamento de Navarra pero continúa como parlamentario, ha explicado que, tras conocer que Cerdán era propietario de parte de esta empresa, ha informado a la presidenta del Gobierno de Navarra y secretaria general del PSN, María Chivite, que su pareja ha estado trabajando en Servinabar desde 2021 a 2024, "una información que la presidenta no conocía y que he considerado que debería saber".

Ramón Alzórriz ha señalado que "no es un delito; que alguien trabaje en una empresa adjudicataria de algo del Gobierno no es indicio de nada, pero hago esto como un ejercicio de honestidad". "No quiero perjudicar ni a mi partido ni al Gobierno de Navarra", ha afirmado.

El parlamentario socialista ha afirmado que él no tenía conocimiento de que Cerdán era partícipe en la propiedad de Servinabar y ha explicado que su pareja "tenía un trabajo precario y empezó a trabajar ahí con unas mejores condiciones, no hay nada más".

Según ha señalado, tras conocer esta información, Chivite le ha pedido, "con toda la razón, que dé esta rueda de prensa y lo cuente yo mismo antes de que salga a la luz por otros medios". "He perdido su confianza y por eso voy a dimitir como vicesecretario general del Partido Socialista de Navarra y como portavoz del grupo socialista en el Parlamento", ha afirmado.

Ramón Alzórriz ha asegurado que siente "un profundo respeto y admiración por la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite". "Es una persona honesta y leal con Navarra, una persona a la que le debo todo en política. Por eso creo que es de justicia que hoy yo dé la cara, sea honesto y dé un paso atrás para no perjudicar ni al Gobierno de Navarra ni a mi partido", ha subrayado.

Alzórriz ha explicado que su pareja trabajó en Servinabar en prevención de riesgos laborales y estudios y programas, y ha indicado que no ha dicho nada sobre esta situación porque no quiso "perjudicar a la presidenta contándoselo en ese momento". "Creo que ahora con todo lo que ha aparecido era mi deber y mi obligación contarlo", ha afirmado.

Sobre el hecho de que Santos Cerdán fuera partícipe de esa empresa y qué piensa ahora de él, ha indicado que lo tendrá que "determinar la justicia".

Ramón Alzórriz ha reconocido que la conversación con María Chivite "ha sido dura porque, aparte de ser mi presidenta, es mi amiga, hemos compartido mucho camino político y personal juntos". "Evidentemente, lo que ha prevalecido en nuestra decisión, en su propuesta también, siempre ha sido la defensa del Gobierno de Navarra y la defensa del Partido Socialista", ha indicado.

Alzórriz ha reconocido que "uno, cuando pasan estas cosas, no está bien, pero también hay que ser honesto y saber dar un paso atrás y decir que estas cuestiones no se pueden dejar pasar".

El parlamentario socialista ha indicado que "hay un contexto en los últimos días muy complejo, muy complicado, donde se han puesto encima de la mesa muchas cuestiones y creo que era mi obligación el decírselo -a la presidenta-". "Entendía que debía decírselo y quizás pensé en decírselo también antes, pero en estos casos no es fácil armar esa decisión", ha señalado.

Alzórriz ha indicado que su pareja no vio "nunca" nada sospechoso. "Ha sido una trabajadora ejemplar. No me gusta meter mi vida privada porque no quiero hacer daño también a otras personas en mi entorno. Ha trabajado como una más, ha dado la cara por el trabajo que se le encomendaba. Yo nunca he visto nada extraño y tampoco tiene por qué haber nada extraño", ha afirmado, asegurando que no ha tenido ninguna relación con Servinabar, más allá de conocer al dueño, Antxon Alonso.

El parlamentario foral ha explicado que su pareja empezó a trabajar en esta empresa a través de él, porque conocía a Antxon Alonso. "Tuvo que hacer un curso determinado para poder entrar y poder trabajar ahí. Y a partir de ahí, en el 2024, salió de la empresa", ha afirmado.

Para conseguirle el trabajo, Alzórriz ha explicado que él habló con Alonso, en un momento en el que su pareja tenía un salario "bastante menor del salario mínimo interprofesional". "Hablé con él, y en ese momento había un puesto en su empresa para trabajar, y me dijo que era una buena oportunidad", ha explicado.

Según ha indicado, Cerdán no intervino y se lo pidió directamente a Antxon Alonso, "porque es él el que está trabajando en Navarra".

Preguntado sobre por qué conocía a Alonso, Alzórriz ha respondido que no quiere "mentir". "Como no quiero mentir, voy a decir la verdad. Exactamente no lo sé. Me acuerdo que por mi labor también como portavoz parlamentario, como secretario de Organización del Partido Socialista, conozco a muchos empresarios, trabajo en el Parlamento de Navarra, conozco a mucha gente. Trabajaba en Navarra y por lo tanto fue una de las personas con las que yo hablé. También era un momento de evolución, cuando lo conocí, del tema de Geoalcali, una empresa que podía traer muchos puestos de trabajo a Navarra, que podía dar riqueza a una zona de Navarra complicada en ese sentido", ha indicado.

Cuestionado sobre si no le pareció que podía ser comprometedor que su pareja estuviera en esa empresa cuando ya se trabajaba en el proyecto de Geoalcali o en la adjudicación de Belate, Alzórriz ha indicado que "en esos momentos no tiene por qué haber nada, es una empresa que trabaja en Navarra, que se presenta a las licitaciones, que las licitaciones se delimitan por mesas de contratación en la que nada tenemos que ver los políticos, y por lo tanto no tiene por qué haber -nada-". "No creo que sea ni la primera vez, ni la última, ni dentro de la administración, ni en empresas. Pero yo no me voy a meter en lo que hacen los demás, yo me meto en lo mío", ha indicado.

Alzórriz ha considerado que no cree que "se cierre el cerco de nadie por nada porque mi pareja estuviera en esa empresa". "Evidentemente el partido está en unos momentos complicados y por eso yo decido dar un paso hacia atrás, y creo que la presidenta ha demostrado honestidad, lealtad a Navarra y trabajo por Navarra", ha afirmado.

El parlamentario ha explicado que ahora el PSN deberá reunir a la Ejecutiva y decidir los siguientes pasos. Alzórriz ha precisado que no había tenido tiempo de redactar su carta de dimisión, que estará escrita mañana por la mañana. "Mis compañeros de Ejecutiva saben que estoy dando esta rueda de prensa y cuáles eran mis intenciones", ha asegurado.

Ramón Alzórriz ha afirmado que "el rumbo del Partido Socialista está marcado hace mucho tiempo y que estén unas personas u otras no afecta a ese rumbo que tiene el Partido Socialista de Navarra". "El PSN es un partido que quiere seguir liderando Navarra, es un partido que quiere que la derecha esté en la oposición, y que quiere mejorar la vida de los ciudadanos con políticas progresistas. Eso no ha cambiado ni creo que vaya a cambiar", ha señalado.