Amimet entrega a Villa Javier hortalizas recogidas en el centro ocupacional Traslapuente

PAMPLONA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Personas con Discapacidad en la Ribera de Navarra (AMIMET) ha entregado a Villa Javier berenjenas y calabacines recogidos por los usuarios del centro ocupacional Traslapuente en la finca de Las Norias, donde la asociación trabaja de forma personalizada la integración de diez personas a través de aspectos como la autonomía, la empleabilidad o las competencias personales.

En este caso, los productos fueron depositados en la sede de El Capacico, siguiendo la política de cooperación que Amimet lleva a cabo con otras entidades sociales de Tudela y la Ribera.

Amimet ha destacado en una nota que el de Traslapuente es un modelo innovador de centro ocupacional que plantea los cultivos ecológicos de verdura de temporada y cercanía como actividad principal y canal para la mejora de las competencias personales de sus usuarios.

La particularidad de esta iniciativa es que no sólo se trabaja su empleabilidad, sumando conocimientos y experiencia en un sector creciente como la agricultura ecológica, sino que se trabaja de forma personalizada su integración y participación social fomentando aquellas habilidades y destrezas que les servirán para su desarrollo personal y laboral. "En conjunto, se trata de una oportunidad para avanzar en su inclusión laboral y su realización personal", ha explicado Amimet.

Para ello, se cuenta con un equipo multidisciplinar que incluye terapeuta ocupacional, psicóloga, monitor de agricultura ecológica y coordinadora. El centro ocupacional Traslapuente de Amimet se encuentra en el camino Las Norias de Tudela y está repartido en diferentes microparcelas para que cada persona pueda conocer y trabajar los distintos cultivos. La iniciativa, además, pretende poner en valor el entorno natural, volviendo a la raíz agrícola de Tudela, fomentando buenas prácticas como el consumo responsable y los buenos hábitos alimenticios.