Ana Miralles y Paco Alcázar se suman al XVII Salón del Cómic de Navarra

PAMPLONA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los artistas Ana Miralles y Paco Alcázar visitarán el XVII Salón del Cómic de Navarra, que se celebrará entre el 4 y el 27 de septiembre.

En concreto, el salón navarro ofrecerá la exposición 'Eva/Ava', que exhibirá originales de dos puntales en la trayectoria de Ana Miralles, en concreto, 'Eva Medusa' y 'Ava'.

Publicado a inicios de los noventa, Eva Medusa, supuso la consagración definitiva de una autora que ya venía dedicándose al cómic desde una década atrás. Originalmente editado como una trilogía de álbumes, este clásico del cómic nacional ha sido recopilado en 2026 en un solo volumen por Astiberri. Más reciente es la creación de 'Ava', publicada por la misma editorial en 2024. Se trata de una novela gráfica en la que, a partir de un guion de Emilio Ruiz, la dibujante madrileña narra un episodio en la vida de la actriz Ava Gardner, su accidentada visita en 1954 por Río de Janeiro durante la promoción de la película 'La condesa descalza'.

Creados con tres décadas de distancia, 'Eva Medusa' y 'Ava' son dos cómics de ambientación brasileña y protagonismo femenino que abordan cuestiones habituales en la obra de Miralles, como el erotismo y la mirada cosificadora, el racismo o el choque de clases.

El viernes 18 de septiembre, Ana Miralles y Emilio Ruiz -guionista también de otros títulos fundamentales de la artista como 'Wáluk' o 'En busca del unicornio'- visitarán Pamplona, para ofrecer una sesión de firmas en la librería TBO y, a continuación, un encuentro con público en el Palacio del Condestable de Pamplona.

Por su parte, Paco Alcázar presentará en el Salón del Cómic la exposición 'Cavando mi propio túnel', una completa retrospectiva en la que el veterano humorista gráfico exhibirá originales de múltiples obras creadas desde los años 90. Alcázar suma decenas títulos publicados y su obra se ha impreso en innumerables cabeceras, desde fanzines a revistas tan diversas como El Jueves, Mongolia, Rolling Stone, El País Semanal, Cinemanía o Rockdelux.

Alcázar ha ilustrado también discos, cartelería, juegos de mesa, y ha dibujado al actor Nicolas Cage, habiéndolo retratado en cada uno de los papeles de su filmografía para el álbum 'Las 100 primeras películas de Nicolas Cage'. Asimismo, mantiene desde hace años una intensa actividad musical en el campo de la música electrónica. Paco Alcázar visitará Pamplona el jueves 10 de septiembre para firmar ejemplares de sus cómics y ofrecer también una entrevista con público.