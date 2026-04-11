ANA reivindica la "necesidad urgente" de un plan estratégico para el autismo en Navarra

La Asociación Navarra de Autismo celebra un jornada festiva en la Plaza del Castillo de Pamplona por el Día Mundial del Autismo. - ASOCIACIÓN NAVARRA DE AUTISMO

PAMPLONA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Navarra de Autismo (ANA) ha reivindicado "la necesidad urgente de un Plan estratégico para el Autismo en Navarra, que es una de las pocas comunidades en la que no existen recursos específicos para las personas adultas con autismo".

En una nota de prensa, la presidenta de la asociación, Amaya Áriz, ha explicado que "necesitamos un centro global de recursos y atención a personas con autismo, junto con un centro ocupacional y una residencia para los que tienen grandes necesidades de apoyo y una atención y orientación laboral y personal global para garantizar un futuro digno".

ANA ha organizado este sábado una jornada festiva en Pamplona y Tudela con motivo del Día Mundial del Autismo bajo el lema "Juntos construimos futuros". En la Plaza del Castillo de Pamplona la jornada ha comenzado con la charla de Amaia Álvarez Coello, autora de 'Amaia y su super pandilla contra el guardián del bosque', seguida de una sesión de cuentacuentos a cargo de Leyre Martínez y, a mediodía, se ha celebrado el encierro infantil. Paralelamente, los hinchables y talleres de pintacaras han permanecido abiertos durante toda la jornada. En Tudela ha habido música, pintacaras e hinchables en la Plaza de los Fueros.

Por la tarde, la actividad en Pamplona ha continuado en la Plaza del Castillo con mesas informativas atendidas por profesionales y familias de la asociación, en las que se han ofrecido recursos, orientación y materiales de sensibilización.

La iniciativa ha contado con el apoyo del Ayuntamiento de Pamplona, la Fundación 'la Caixa' y la financiación del Gobierno de Navarra, además de la colaboración de diversos colectivos y medios de comunicación locales.