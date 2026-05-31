Analiza en su tesis la figura del creador guipuzcoano Imanol Urbieta, referente en la música infantil en euskera

Itziar Pérez de Macaya, en la UPNA. - UPNA

PAMPLONA 31 May. (EUROPA PRESS) -

La pianista, pedagoga musical y profesora Itziar Pérez de Ciriza Macaya ha analizado en su tesis doctoral, defendida en la Universidad Pública de Navarra (UPNA), la figura de Imanol Urbieta (Zarautz, 1934) como creador, pedagogo y "referente clave" en la música infantil en euskera, con el objetivo de "recuperar, ordenar y poner en valor" un patrimonio musical "ampliamente conocido, pero hasta ahora escasamente estudiado desde el ámbito académico". La investigación ha estado dirigida por el catedrático de la UPNA Marcos Andrés Vierge y por la profesora de la Universitat Jaume I de Castellón (UJI) Anna Vernia Carrasco.

Como relata la autora de la tesis, a lo largo de varias décadas, Urbieta desarrolló una "intensa labor" compositiva vinculada al ámbito educativo. Sin embargo, una parte "muy significativa" de su obra se encontraba "dispersa, descatalogada o inédita", "lo que dificultaba su acceso y conocimiento". La investigación surge de la necesidad de "evitar la pérdida de este legado y de dotarlo de una estructura que permita su conservación y uso futuro". "No se trata únicamente de estudiar una obra musical, sino de comprender un repertorio concebido para ser cantado, compartido y vivido en contextos reales, es decir, una música en uso, ligada a la experiencia cotidiana del aula y a la transmisión cultural", explica.

El trabajo se articula en torno a tres ejes principales. En primer lugar, se reconstruye su trayectoria biográfica y musical, contextualizándola en el marco social, cultural y educativo de su época. En segundo lugar, se analiza su pensamiento pedagógico, identificando los principios que guían su forma de entender la educación musical. Como núcleo central, se desarrolla un proceso sistemático de catalogación de sus canciones, apoyado en distintos instrumentos de análisis y tablas comparadas que permiten organizar, cruzar y consultar el repertorio como una base de datos estructurada.

El punto de partida de la investigación fue el acceso directo a su fondo personal, compuesto por decenas de cuadernos manuscritos, partituras y materiales inéditos. Este acceso permitió constatar que la producción musical de Urbieta "es mucho más amplia de lo que se conocía públicamente".

Como resultado del proceso de investigación, se han identificado 4.188 canciones diferentes, entre las cuales destacan 1.701 obras inéditas hasta ahora no catalogadas, junto a un amplio corpus de materiales publicados. En este sentido, se han documentado 2.487 canciones publicadas, distribuidas en 363 soportes editoriales, lo que evidencia la enorme difusión de su repertorio en distintos formatos y contextos educativos.

Entre las publicaciones más representativas destacan materiales pedagógicos como 'Xixupika', considerado su principal proyecto didáctico, así como 'Lau katu eta danbor bat' o 'Haurtxoa'. A ello se suman otros materiales ampliamente utilizados en el ámbito escolar, como 'Txanela', 'Urtxintxa' o las colecciones 'Otsoko', 'Beleko' y 'Axelko', "que han contribuido de forma decisiva a la transmisión de su repertorio en las aulas".

Sin embargo, "a pesar de ser una figura clave en la cultura musical vasca, gran parte de su obra permanecía sin catalogar, dispersa y sin un estudio académico sistemático". "Esta situación no puede desligarse del contexto histórico y lingüístico en el que se desarrolló su trabajo, marcado por la escasa presencia institucional y académica del euskera durante buena parte del siglo XX. Precisamente por tratarse de un repertorio creado y transmitido en una lengua minorizada, gran parte de su aportación no llegó a trascender al ámbito musicológico general", apunta Itziar Pérez de Ciriza.

Desde el punto de vista metodológico, la investigación se ha desarrollado mediante un "enfoque cualitativo", combinando el análisis documental, la reconstrucción biográfica y el estudio pedagógico. Este proceso ha implicado la revisión de más de seis décadas de fuentes documentales, la consulta de archivos y la recogida de testimonios directos de personas de su entorno más cercano, entre ellas su hijo Joxean Urbieta, su pareja Kontxi Aizarna, su amigo Josu Txapartegi, 'Txapas', o Jaione Eskudero, intérprete habitual de muchas de sus canciones.

Asimismo, la investigación ha contado con aportaciones y testimonios de diversas figuras del ámbito cultural vasco que mantuvieron una estrecha relación con Urbieta, como Anjel Lertxundi, Jose Mari Agirretxe, 'Porrotx', o Toti Martínez de Lezea, "lo que ha permitido situar su obra en un contexto histórico, educativo y cultural más amplio".

Desde el punto de vista pedagógico, la tesis pone de relieve que la canción "no es solo un recurso didáctico, sino una herramienta integradora que permite trabajar de forma conjunta la música, el lenguaje, el cuerpo y la experiencia emocional". En este sentido, la propuesta de Urbieta se sitúa "en las líneas de las pedagogías musicales activas y creativas, aunque desarrollada desde la práctica cotidiana del aula más que desde planteamientos teóricos previos".

Entre las principales aportaciones del estudio destaca la publicación de un catálogo completo de su obra, que incluye tanto canciones publicadas como inéditas, recogido en una plataforma web de libre acceso. Ello "no solo permite ordenar un repertorio hasta ahora disperso, sino que constituye una herramienta útil para el profesorado y abre nuevas líneas de investigación en el ámbito de la educación musical y el patrimonio cultural", destaca la autora de la tesis.

PEDAGOGO MUSICAL, MODELO FLEXIBLE Y REPERTORIO ACADÉMICO

La investigación permite extraer varias conclusiones. En primer lugar, Urbieta no fue únicamente un compositor, sino "un pedagogo musical integral, cuya obra se construye desde la práctica educativa y en estrecha relación con su contexto cultural". En segundo lugar, su propuesta pedagógica "no responde a un sistema cerrado, sino a un modelo flexible y adaptativo, basado en la observación del aula y en la adecuación constante de los materiales a las necesidades del alumnado".

En tercer lugar, el estudio pone de relieve que su producción musical "no puede entenderse únicamente en términos de autoría, sino como un repertorio dinámico en el que confluyen composiciones propias, adaptaciones y materiales de diversa procedencia con una clara finalidad pedagógica".

La tesis no solo analiza una trayectoria musical y pedagógica, sino que "contribuye a preservar y difundir un repertorio que continúa formando parte de la práctica educativa actual". Al ordenar, estudiar y difundir este repertorio, el trabajo "permite que estas canciones no permanezcan únicamente en la memoria de quienes las han cantado, sino que puedan seguir formando parte de la educación de futuras generaciones".

BREVE CV DE LA AUTORA

Itziar Pérez de Ciriza Macaya es graduada en Interpretación del Piano y en Pedagogía Musical con premio extraordinario por el Conservatorio Superior de Música de Navarra. Posteriormente, amplió su formación en el Conservatorio 'Luisa D'Annunzio' de Pescara (Italia), donde cursó el máster en instrumentos de tecla antiguos. Asimismo, cuenta con el Máster en Profesorado de Educación Secundaria.

A lo largo de su trayectoria ha recibido varios premios de interpretación y ha completado su formación con reconocidos intérpretes y pedagogos. Ha desarrollado su actividad docente en todos los niveles educativos y hasta 2019 fue directora pedagógica de la Escuela Municipal de Música de Ansoáin. En 2020 obtuvo la beca 'Imanol Urbieta' del Ayuntamiento de Zarautz, que dio origen a su investigación doctoral sobre el cancionero de Urbieta.

Desde 2018 es profesora en el área de Didáctica de la Expresión Musical de la Universidad Pública de Navarra, donde imparte docencia en los Grados de Magisterio en Educación Infantil y Primaria.