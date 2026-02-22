Analiza en su tesis la protección de las personas vulnerables en los contratos de juego desde una perspectiva jurídica

Marta Viedma, autora de la tesis. - UPNA

PAMPLONA 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La graduada en Derecho Marta Viedma Ansa ha analizado en su tesis doctoral, defendida en la Universidad Pública de Navarra (UPNA), la protección de las personas vulnerables (por edad, situación personal o discapacidad) en los contratos de juego y apuesta desde la perspectiva del derecho civil. El trabajo parte de la idea de que el juego "no es únicamente una actividad sometida a regulación administrativa, sino también una relación contractual entre la persona jugadora y el operador".

"Es en este plano contractual, propio del derecho civil, donde se producen muchas de las situaciones de desprotección que la investigación analiza", explica la autora de la tesis. La investigación, que analiza específicamente el caso de Navarra por presentar particularidades, ha sido dirigida por la catedrática de Derecho Civil de la UPNA Teresa Hualde Manso.

Como explica la autora de la tesis doctoral, en las últimas décadas, el juego y las apuestas "han dejado de ser una actividad meramente recreativa para convertirse en un fenómeno de gran relevancia económica y social". El desarrollo del juego online, su "fácil acceso y la intensa actividad publicitaria" asociada a él "han contribuido a la normalización de una práctica que, en el contexto español, presenta hoy una notable dimensión económica, pero que al mismo tiempo genera importantes riesgos para la salud individual y colectiva. Entre ellos destacan el incremento de conductas adictivas y la especial exposición de colectivos vulnerables, como los menores de edad y las personas con discapacidad", advierte.

La investigación se centra en el estudio del contrato de juego y apuesta regulado en el Código Civil español, cuya normativa, pese a su vigencia formal, fue redactada a finales del siglo XIX en un contexto histórico, social y penal "radicalmente distinto del actual". "En aquel momento, el juego de azar se encontraba mayoritariamente prohibido y penalizado, lo que explica la configuración de un régimen civil restrictivo, basado en la imposibilidad de reclamar judicialmente las deudas derivadas de juegos prohibidos y en la irrepetibilidad de lo pagado voluntariamente (es decir, que aunque la ley no obliga a pagar una deuda nacida de una apuesta, si el perdedor paga voluntariamente, ese pago no se puede reclamar después), con determinadas excepciones orientadas a la protección de personas especialmente vulnerables", explica.

La despenalización del juego en 1977 y su posterior liberalización en 1983 "transformaron profundamente este panorama". En la actualidad, el juego constituye una actividad legal y ampliamente regulada por el derecho administrativo, desarrollada tanto por operadores públicos como privados. Como explica la autora de la tesis, esta evolución ha generado "una paradoja normativa": mientras la legislación administrativa del juego "es extensa y detallada", la regulación civil del contrato de juego ha permanecido "prácticamente inalterada", lo que "obliga a reinterpretar normas decimonónicas para dar respuesta a problemas propios de la realidad contemporánea".

FALTA DE COHERENCIA ENTRE DOS ÁMBITOS NORMATIVOS

La investigación pone de relieve cómo esta progresiva "absorción" del contrato de juego por el Derecho administrativo ha provocado "una falta de coherencia entre ambos ámbitos normativos". El administrativo regula aspectos esenciales de la relación contractual, como la información que debe recibir el jugador, el establecimiento de límites económicos, los mecanismos de autoexclusión voluntaria o los sistemas de control de acceso al juego. "Sin embargo, estas medidas no siempre encuentran un reflejo claro en el derecho civil, encargado de determinar las consecuencias contractuales concretas y de resolver los conflictos entre jugadores y operadores", precisa la autora de la tesis.

Uno de los ejes centrales del trabajo es el análisis de la persona que juega como persona consumidora. Bajo esta óptica, se examina la aplicación de la normativa de protección de consumidores y usuarios a los contratos de juego, prestando especial atención a las condiciones generales de la contratación, la transparencia contractual y la posible condición abusiva de determinadas cláusulas.

En la tesis, también adquiere especial relevancia el estudio del concepto de jugador vulnerable. En este aspecto, la investigación subraya que el sistema jurídico actual "no ofrece una protección suficiente a quienes, por su edad, situación personal o discapacidad, se encuentran en una posición de especial riesgo frente al juego". En el caso de los menores de edad, pese a la prohibición legal de participar en juegos y apuestas, "la persistencia de accesos indebidos pone de manifiesto las limitaciones prácticas de los mecanismos de control existentes".

En relación con las personas con discapacidad, el trabajo analiza las dificultades derivadas de la reforma del régimen de la capacidad jurídica introducida por la Ley 8/2021. La desaparición de figuras tradicionales como la incapacitación o la prodigalidad "ha generado nuevos retos en la protección frente al juego, especialmente cuando concurren trastornos que afectan a la capacidad de comprensión o de autocontrol del jugador". La tesis examina las respuestas que puede ofrecer el derecho civil para afrontar esta realidad, "combinando el respeto a la autonomía personal con la necesidad de garantizar una protección efectiva frente a los riesgos económicos y personales asociados al juego".

Otro aspecto relevante del estudio es el análisis del Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego. La investigación examina su funcionamiento y valora las consecuencias jurídicas derivadas de la "falta de control" por parte de los operadores, incluyendo la eventual responsabilidad civil y la posible indemnización por daños morales.

Finalmente, la investigación aborda el concepto de aleatoriedad o "alea" en el contrato de juego, analizando su diseño y control desde el punto de vista administrativo y técnico, lo que "permite comprender mejor el funcionamiento de los juegos y apuestas, especialmente en el entorno online".

Como conclusión, la tesis defiende la necesidad de una "reinterpretación coherente y actualizada" del régimen civil del contrato de juego, que integre las categorías tradicionales del Código Civil con la normativa administrativa vigente y con los principios de protección de consumidores y personas vulnerables. El trabajo pone de relieve que la proliferación de controles administrativos "resulta insuficiente si no va acompañada de una respuesta adecuada desde el derecho civil, especialmente en lo relativo a la eficacia de los mecanismos de protección y a las consecuencias jurídicas de su incumplimiento".

Desde este enfoque, la investigación apuesta por "una lectura sistemática del derecho civil que permita reforzar de manera efectiva la protección de quienes se encuentran en una posición de mayor vulnerabilidad frente a la industria del juego".

CV DE MARTA VIEDMA

Marta Viedma Ansa es graduada en Derecho por la UPNA. Durante la elaboración de su tesis doctoral realizó una estancia de investigación en la Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, en el Institut de Recherche Juridique de la Sorbonne, donde profundizó en el estudio comparado del derecho relativo al juego. Cuenta con ponencias y comunicaciones en congresos científicos nacionales e internacionales, así como con publicaciones en revistas jurídicas especializadas sobre contratación, consumo y juego responsable.