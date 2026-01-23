Andrés Alvarado (Virto) y Ana Ochoa (Jata), reconocidos como Personas que Mejoran Empresas

Entrega de los premios. - EUROPA PRESS

PAMPLONA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Andrés Alvarado, de Ultracongelados Virto, y Ana Ochoa, de Jata Electrodomésticos, han sido reconocidos este viernes en la octava edición del 'Reconocimiento de Personas que Mejoran Empresas', organizada por la Confederación Empresarial de Navarra (CEN).

Andrés Alvarado, responsable técnico de líneas de envasado en Virto, ha sido reconocido en la categoría de Trabajadores de base, personas que no ostentan responsabilidad sobre presupuesto u otras personas. Se han otorgado dos accésit a Ignacio de Diego, de Tigloo, y Sandy Chicaiza, de Elaborados Naturales.

Ana Ochoa, responsable de personal en Jata Electrodomésticos, ha sido galardonada en la categoría Mandos intermedios, personas con responsabilidad sobre presupuesto o personas. También se han entregado dos accésit a Rebeca Rubio, de Geiser Pharma, y Denis Asenov, de IED.

De manera sorpresa, se ha entregado un último galardón, denominado Personas que Mejoran Organizaciones, a Miriam Martón, directora gerente del Servicio Navarro de Empleo, quien ha recordado que "son mis últimas horas" en el puesto, ya que próximamente asumirá su nuevo cargo como nueva directora general de Protección Social y Cooperación al Desarrollo. "Una de mis obsesiones todo este tiempo ha sido acercar las políticas activas de empleo a las empresas de Navarra", ha destacado.

Han participado en el acto la consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno de Navarra, Mari Carmen Maeztu, que se ha encargado de la apertura junto con el presidente de la CEN, Manuel Piquer. También el consejero de Economía y Hacienda del Ejecutivo foral, José Luis Arasti, que ha clausurado la jornada. Entre los asistentes se encontraban también los secretarios generales de UGT y CCOO en Navarra, Lorenzo Ríos y Josema Romeo.

Piquer ha manifestado que "no se entiende a la empresa sin sus trabajadores ni a éstos sin empresas donde desarrollar sus capacidades profesionales". "No existe empresa de éxito sin trabajadores comprometidos, profesionales, dedicados y responsables" cuyo valor, ha remarcado, es "incalculable", en términos económicos sino de "sentido de pertenencia".

"Empresarios y trabajadores están al mismo nivel y hoy no entenderíamos una empresa que no esté comprometida con la transparencia" y con "sensibilidad social", ha comentado.

En la misma línea, la consejera Maeztu ha subrayado que "no se entiende el desarrollo de nuestra comunidad sin las empresas pero, de igual manera, no se entienden las empresas sin las personas". "Ambas son complementarias e imprescindibles para seguir generando riqueza, empleo y cohesión social", ha dicho, para destacar que el objetivo tanto de su Departamento como del Gobierno de Navarra es colocar a las personas "en un primer plano".

Maeztu ha valorado que "cada vez más empresas apuestan por ir más allá de los resultados" y "se preocupan por asegurar unas condiciones de trabajo dignas y contar con un propósito organizacional que tenga la ética en primer lugar". Así, ha resaltado su "respaldo absoluto" a todas las empresas, especialmente a las que "cuidan" a las personas. Si bien ha destacado el papel de las nuevas tecnologías, la consejera ha llamado a no "perder de vista" que las personas "nunca van a poder ser sustituidos por una máquina".

Tras desarrollarse la ponencia 'Inspirar a personas. Transformar organizaciones', a cargo de Sergio de Miguel, ha tenido lugar la entrega de los galardones.

Al recibir el reconocimiento, Andrés Alvarado ha puesto en valor el "esfuerzo diario de las personas que, desde el puesto, tratan de mejora la empresa en la que trabajan" y ha agradecido a su empresa por "creer en mi desde el primer momento" y "poder desarrollarme como profesional y persona". También ha agradecido a su familia y amigos que son, ha remarcado, su "apoyo constante".

Por su parte, Ana Ochoa ha afirmado que una de las "mejores decisiones" de su vida fue entrar a trabajar hace diez años en Jata; una empresa que tiene una "cultura que apuesta por el bienestar de las personas" y de la que ha destacado "su autenticidad y su integridad" por su "sincera preocupación por las personas". Por ello, ha manifestado que el reconocimiento "no sólo habla de mí sino de todas las personas que han participado en la consolidación de la empresa".

"LAS EMPRESAS LAS MUEVEN LAS PERSONAS"

El consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti, que ha sido el encargado de clausurar el acto, ha destacado que el capital humano es el "más importante de nuestro tejido productivo" sin el cual "es imposible tejer una red empresarial sólida y que ayude a distinguir a Navarra como una tierra atractiva". Ha afirmado que el Gobierno foral "tiene entre sus prioridades velar por la clase trabajadora" desde "diferentes enfoques" como el social, laboral, económico y fiscal.

Arasti ha indicado que "no son tiempos sencillos" debido a que "los vaivenes en el contexto internacional y la incertidumbre reinante, desde hace ya bastante tiempo, hacen que la estabilidad que todos necesitamos esté tardando en llegar tanto al panorama laboral como al empresarial".

Por eso, ha resaltado que desde el Ejecutivo foral "tratamos de intervenir y lo seguiremos haciendo" para "disipar dudas, aportar certezas, acompañar y revertir dinámicas o tendencias". "Porque si hay algo que tenemos claro es que las empresas mueven la economía, sin duda; pero a las empresas las mueven las personas", ha concluido.