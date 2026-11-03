Antzerki Aroa finaliza este miércoles con la puesta en escena de 'Sidari', de la compañía Xake Produkzioak

PAMPLONA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ciclo de teatro en euskera llega a su fin este miércoles con la representación por primera vez en Navarra de la comedia 'Sidari', de la compañía Xake Produkzioak, a las 19 horas en la Escuela Navarra de Teatro. Las entradas ya se pueden adquirir en la página web a un precio general de ocho euros, con un descuento de tres para las personas que estudian euskera. También existe la opción de comprarlas en la propia taquilla de la ENT, desde una hora antes del comienzo de la función.

'Sidari', con guion de Kepa Errasti y dirigida por Getari Etxegarai, que forman también parte del reparto junto con Iholdi Beristain y Hodei Arrastoa, es una comedia con tintes de realismo mágico que narra la historia de una pareja de treintañeros, Jone y Jokin, que deciden hacer un viaje en Interrail por Europa. Nada más montarse en el tren, coinciden con una pareja de ancianos que les recomienda visitar el canal de Sidari, en la isla de Corfu, para sellar su amor. Después de varios días de compartir vivencias, Jone empieza a sospechar que la pareja con la que comparten viaje son ellos mismos al cabo de cuatro décadas.

La compañía utiliza el humor y ese encuentro imposible dentro de un vagón para hablar de temas ligados a las relaciones. Las expectativas sobre la pareja, el cariño que queda cuando una relación se rompe o cómo afrontar la vejez sin compañía son, junto a la soledad y los cuidados, algunos de los temas abordados, según ha informado el Ayuntamiento.

Xake Produkzioak es una compañía de artes escénicas guipuzcoana, fundada en 2015 por Kepa Errasti y Xabier Ormazabal, que ha creado un sello propio para tratar, con humor, temas profundos y filosóficos. A lo largo de su trayectoria se ha consolidado como una de las productoras de artes escénicas más reconocidas en la escena local, con obras como 'Mami Lebrun', 'Sexberdinak', 'Lur' o 'Postdatarik gabeko gutunak'. Con las dos primeras fue galardonada con Donostia Antzerkia y el Donostia Kultura, respectivamente. Sidari, estrenada en Tolosa en septiembre, es su último trabajo.