ANVITE recuerda en el Parlamento foral a las víctimas advirtiendo de un aumento de la exaltación de ETA en las calles

La Asociación Navarra de Víctimas del Terrorismo de ETA (ANVITE) ha protagonizado este martes en el Parlamento foral un acto de recuerdo a las víctimas de la banda terrorista en el que ha advertido de que la exaltación a ETA está aumentando en las calles de Navarra y ha afirmado que "es responsabilidad de las instituciones, de los gobiernos y de toda la sociedad no permitir que el relato del terrorismo se distorsione ni se minimice".

En el acto han participado víctimas de ETA y parlamentarios de UPN, PSN, Geroa Bai, PPN y Vox, pero no lo han hecho representantes de EH Bildu ni de Contigo-Zurekin.

Ha sido un acto conmemorativo del décimo aniversario de la aprobación por parte de la Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra del día en memoria de los desplazados forzosos por ETA y de todas sus víctimas de crímenes contra la humanidad.

El acto de homenaje se ha desarrollado en la sala institucional del Parlamento de Navarra, para no coincidir en el espacio con la exposición que conmemora los 50 años del sindicato LAB, una muestra que, según criticó UPN, contiene "materiales que suponen un apoyo al terrorismo de ETA", algo que negó el presidente del Parlamento de Navarra.

Durante su intervención, el presidente de ANVITE, José Ignacio Toca, ha señalado que recientemente "un empresario me ilustraba" sobre cómo funcionaba "la red de infiltrados que trasladaba información a la cúpula de ETA y gestionaba los cobros" del llamado 'impuesto revolucionario'. "¿Quieren saber cómo? Viendo alguna de las fotos de la exposición que tienen aquí instalada, no hace falta dar muchas más pistas. A nadie se le escapa, no es ningún secreto, que en muchas ocasiones HB y LAB se encargaban de ese trabajo", ha afirmado.

José Ignacio Toca también se ha referido a EH Bildu, para afirmar que esta formación es "incapaz de decir si le parece bien o mal que asesinaran a tiros a Luis Portero, Ángel Pascual, Tomás Caballero o Alberto Toca". "Fue Consuelo Ordóñez la que se lo preguntó hace dos años en este mismo Parlamento y la respuesta sigue sin llegar", ha indicado.

Tras ello, ha afirmado que "tenemos un partido político que no es capaz de pronunciarse acerca de si matar estuvo bien o no". "Hablamos de un partido que tiene la llave de la gobernabilidad de Navarra, legitimada por 55.378 votos en las elecciones municipales navarras de 2023", ha indicado.

Además, ha señalado que "la violencia parece repuntar en las calles de Navarra con exaltaciones a la banda terrorista en fiestas populares y múltiples eventos musicales, con ataques a ciudadanos que ejercen su legítimo derecho a expresarse en libertad y con ataques también a representantes de partidos políticos".

José Ignacio Toca ha subrayado que "es responsabilidad de las instituciones, de los gobiernos y de toda la sociedad no permitir que el relato del terrorismo se distorsione ni se minimice". "La sociedad merece representantes que condenen el terrorismo sin ambigüedades y que actúen con valentía para enfrentar su legado", ha sentenciado.

Además, el presidente de ANVITE ha pedido al Parlamento de Navarra la colocación de una placa de recuerdo a las víctimas de ETA en Navarra y a los navarros asesinados fuera de la Comunidad en un lugar preferente del atrio del Legislativo, tal y como aprobó el pleno de la propia Cámara el 2 de junio de 2016. "Han pasado ya nueve años de aquella resolución y ese compromiso sigue incumplido. Hoy mismo presentaré una instancia para solicitar al Parlamento el cumplimiento de dicha resolución", ha afirmado.

Por su parte, el presidente del Parlamento, Unai Hualde, ha reivindicado la necesidad de "una acción institucional que, por encima de las diferencias ideológicas y de interpretación, trabaje activamente en políticas de verdad, justicia y reparación para todas las víctimas".

En su intervención, Unai Hualde ha indicado que "hoy tenemos a una juventud que no ha conocido a ETA y su atroz pasado", motivo por el cual "es necesario seguir trabajando la memoria en las instituciones, en los centros educativos, hacer memoria como homenaje a las víctimas y a sus familias, pero también para asegurar la no repetición".