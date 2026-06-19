Los aparcamientos disuasorios de Pamplona pasarán a ser de pago del 5 al 14 de julio, convirtiéndose en zona naranja

Archivo - Imagen de archivo de un Chupinazo de San Fermín - EDUARDO SANZ / EUROPA PRESS / CONTACTOPHOTO

PAMPLONA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los aparcamientos disuasorios de Pamplona pasarán a ser de pago del 5 al 14 de julio, en las mismas condiciones que la zona naranja del resto de la ciudad. De esta forma, prácticamente toda la ciudad de Pamplona pasará a ser zona naranja de estacionamiento regulado durante las fiestas de San Fermín.

Los últimos años, los distintos sectores de la ciudad se convertían en zona naranja con una tarifa única para facilitar el estacionamiento en la ciudad. Sin embargo, este 2026, también los aparcamientos disuasorios adoptarán esta tarifa naranja.

La medida afecta a los catorce aparcamientos en superficie de la ciudad ubicados en los barrios de Mendebaldea, Arrosadía, San Jorge, Milagrosa Mochuelo, Milagrosa Blas de la Serna, Milagrosa Río Ultzama, Trinitarios 1, Trinitarios 2, Rochapea - Capuchinos, San Juan, Lezkairu, Txantrea Sur y Ezkaba.

Así se recoge en el Bando Municipal para las fiestas de San Fermín, que los próximos días firmará el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron.

En lo que a tráfico se refiere, regula la extensión de la zona naranja a todos los sectores de la ciudad, salvo el sector 1, y establece también algunos espacios reservados para residentes del Casco Antiguo, al igual que otras excepciones, como la calle Muelle, la zona de estacionamiento junto a la Renfe y la zona del cementerio, que mantendrán las mismas condiciones del resto del año. La zona naranja comenzará a funcionar a las 00.00 horas del 5 de julio y se prolongará hasta las 23.59 horas del 14 de julio.

EL CASCO ANTIGUO: ESPECIFICACIONES PARA VECINDARIO Y CARGA Y DESCARGA

El Casco Antiguo quedará cerrado al tráfico desde las 22 horas del 5 de julio hasta las 14 horas del 15 de julio. No obstante, en la zona de las huertas de Santo Domingo, la plaza Santa María la Real y el vial de la Taconera podrán estacionar los vecinos con tarjeta de residente del sector 1.

También podrán aparcar en la pista deportiva del colegio Santo Tomás - Dominicas, en la calle río Arga. Asimismo, se habilitará el aparcamiento junto a los corrales del Gas para estos residentes y los del sector 8.

El Bando también establece los horarios de carga y descarga para el reparto de materiales en los días festivos. A priori, será de 9 a 13 horas y de 15 a 17 horas, del 7 al 14 de julio. No obstante, se establecen distintas salvedades, referidas principalmente al Casco Antiguo, donde ese horario regirá del 8 al 14 de julio.

El día 6, las labores de carga y descarga deberán hacerse de 7 a 10 horas y de 15 a 17 horas, excepto en la Plaza Consistorial e inmediaciones, donde solo se permitirá acceder en el horario de mañana determinado.

El día 7, ya que durante la mañana se celebra la procesión de San Fermín por las calles del centro, las labores de carga y descarga deberán realizarse en horario de tarde, de 15 a 17 horas.

Por su parte, el día 10, que se celebrará el 'Txupinazo Txiki', solo se podrá acceder a la carga y descarga de 9 a 10 horas y de 15 a 17 horas en la Plaza Consistorial e inmediaciones. Y, el día 12, en ese mismo espacio, estas labores se limitan a horario de tarde, de 15 a 16.30 horas.

Por último, el día 14, en las calles Mayor, San Saturnino y Plaza Consistorial, solo se podrá realizar la carga y descarga de 15 a 17 horas.

CARAVANAS, EN TRINITARIOS, Y CORTES DE TRÁFICO

El Bando recuerda, asimismo, que está prohibido estacionar las caravanas en la vía pública en todo el término municipal de Pamplona, así como usarlas como vivienda. Únicamente se autoriza su uso en el aparcamiento de autocaravanas existente en el parque de Trinitarios, en la avenida de Gipuzkoa. Los vehículos mal estacionados serán denunciados y retirados de la vía pública por el servicio de gruía.

En lo que se refiere al tráfico, los fuegos artificiales condicionarán la circulación en el entorno de la Vuelta del Castillo, desde la calle Esquíroz hasta la plaza de los Fueros, la avenida del Ejército, avenida Conde Oliveto, calle Yanguas y Miranda y avenida de Zaragoza, desde la plaza Príncipe de Viana hasta el cruce con la calle Sangüesa. Los cierres se producirán desde las 22 horas hasta las 24 horas. También se cortará el tráfico en el entorno de la plaza de los Fueros, durante la celebración de los conciertos de la Zona Joven.

Los cortes, que se prolongarán desde los fuegos artificiales a las 22 horas hasta las 3 de la madrugada, afectarán a todos los accesos a la plaza, desde la avenida de Zaragoza por la calle Sangüesa, desde la calle Gayarre, desde la avenida de Galicia, desde Abejeras, desde la Vuelta del Castillo, desde Yanguas y Miranda y desde la avenida de Zaragoza desde la plaza Príncipe de Viana.

La salida y acceso de vehículos de los aparcamientos públicos de la estación de autobuses y de Baluarte permanecerá cerrado desde las 22 hasta las 24 horas todos los días festivos. Tampoco los autobuses podrán entrar y salir de la estación en ese horario. Y desde entonces y hasta las 3 de la madrugada no podrán entrar ni salir desde la plaza de los Fueros.

SEGURIDAD EN EL RECORRIDO DEL ENCIERRO

Como novedad, este año se modifican los horarios de acceso al recorrido del encierro. Así, a partir de las 7.15 horas solo podrán permanecer en el recorrido quienes quieran participar en la carrera, en el lugar destinado para ellos y siempre con la autorización de Policía Municipal y de Policía Foral.

No obstante, entre las 7.15 y las 7.30 horas únicamente se podrá acceder por la Plaza Consistorial, por la confluencia con la calle Nueva. En ningún caso quienes deseen correr podrán acceder al recorrido pasadas las 7.30 horas. Y, de hecho, las autoridades podrán cerrar los accesos antes si consideran que el número de corredores es suficiente para el espacio disponible. La participación está limitada a mayores de 18 años.

Como viene siendo habitual, queda prohibido situarse en lugares del recorrido expresamente prohibidos, acceder bajo los efectos del alcohol, drogas y otras sustancias, utilizar prendas que dificulten la carrera, como chancletas, arrojar objetos, tocar a las reses y portar mochilas y cualquier medio de grabación de imagen o sonido, entre otros.

Por su parte, los establecimientos que tengan acceso desde el recorrido del encierro deberán permanecer cerrados desde las 6.00 horas, de forma que nadie pueda entrar ni salir. En el caso de portales a viviendas, deberán permanecer cerrados desde las 7.15 horas.

HOSTELERÍA Y LICENCIAS DE ACTIVIDADES

Las declaraciones responsables relacionadas con actividades alimentarias que se presenten desde ahora hasta el 15 de julio no producirán efecto hasta el 15 de julio, ya que no será posible realizar las labores de control administrativo y sanitario previo.

En este sentido, no podrán ejercer actividad alguna los locales que no cuenten con los requisitos urbanísticos, sanitarios y fiscales exigibles. Además, se prohíbe la realización de piercings y tatuajes en la vía pública. Al margen de las actividades comerciales, se sancionará a quienes ensucien la vía pública y orinen en ella.

Al igual que el año pasado, todos los establecimientos de hostelería tendrán obligación de usar vasos reutilizables con sistema de depósito, devolución y retorno.

La hora de cierre de los bares, cafeterías, restaurantes, bares especiales y cafés espectáculos será las 6.00 horas desde el 7 a la 15 de julio; y las 7.30 horas para discotecas y salas de fiesta.

En todos los casos deberá transcurrir un mínimo de tres horas entre el cierre y la apertura, para realizar labores de limpieza. Las discotecas y salas de fiesta podrán adelantar el horario de apertura a las 17 horas.

En el Casco Antiguo, aquellos establecimientos que no hayan habilitado una doble puerta ni hayan informado por escrito al Ayuntamiento sobre su voluntad de acogerse a las medidas propuestas deberán cesar la música a las 2 horas.