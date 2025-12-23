Aprobada la modificación del reglamento del IRPF que exime de la declaración a rentas inferiores a 17.000 euros anuales

Fachada de la sede del departamento de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha aprobado, en su sesión de este martes, el Decreto Foral por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que exime de hacer declaración a las personas con rentas de trabajo inferiores a 17.000 euros anuales, entre otras medidas.

Esta medida busca "avanzar en la progresividad del sistema y reducir la carga fiscal que soportan los contribuyentes de menor capacidad económica" y está recogida en la recién aprobada Ley Foral de Medidas Tributarias para 2026.

El objetivo, según han informado desde el Ejecutivo en una nota, es "adecuar el sistema tributario a la realidad económica y social actual, introduciendo medidas que persiguen una mayor justicia fiscal, el estímulo de la actividad económica y el fomento de la responsabilidad social empresarial". Asimismo, se realizan "mejoras técnicas" para "reforzar la seguridad jurídica y la eficiencia en la gestión de los tributos".

Para "materializar este alivio fiscal" resulta "imprescindible" el "reajuste técnico de la tabla de porcentajes de retención, con el principal objetivo de evitar que dichos sujetos pasivos soporten descuentos en su nómina que posteriormente obligarían a la presentación de declaraciones con solicitud de devolución, simplificando de este modo la gestión tributaria".

OTROS APARTADOS DEL DECRETO

Por otra parte, con el reglamento aprobado se busca "una mayor seguridad jurídica y coherencia normativa", suprimiendo preceptos que "ya se encuentran regulados en el texto refundido de la Ley Foral del impuesto, lo que simplifica el ordenamiento y evita redundancias".

Asimismo, "la necesidad de adaptar la normativa a las nuevas realidades económicas y tecnológicas impulsa la ampliación de las obligaciones informativas, con el fin de mejorar el control tributario y la lucha contra el fraude fiscal en un entorno de creciente digitalización de los pagos".

Finalmente, la aprobación del Decreto Foral "responde también a la obligación de incorporar la normativa de la Unión Europea en materia de cooperación administrativa, garantizando así el cumplimiento de los compromisos internacionales de transparencia e intercambio de información fiscal".

Este Decreto Foral consta de un artículo único, con veintiún apartados, y dos disposiciones finales.