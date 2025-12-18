Aprobada la OPE del Gobierno de Navarra para 2025, con 312 plazas en Administración Núcleo y 266 para personal sanitario

Archivo - Mesa General de Función Pública celebrada en el mes de noviembre - UNAI BEROIZ/GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha aprobado, en su sesión de este jueves, sendos decretos forales por los que se aprueban las ofertas públicas de empleo (OPE) de reposición para 2025, que incluyen 312 plazas para Administración Núcleo y 266 para personal sanitario.

Se trata de un total de 578 plazas, con las que el Ejecutivo foral busca "seguir avanzando en la estabilización de la plantilla pública y mejorar y fortalecer la calidad de los servicios públicos".

Se suman a la convocatoria este otoño de 290 plazas de maestros y a las 1.125 plazas del pasado mayo en Administración Núcleo y Salud. El Gobierno de Navarra dio detalle de estas OPE en la Mesa General de Función Pública celebrada el pasado 5 de noviembre.

Se ofrecen plazas para más de 60 puestos de trabajo diferentes en Administración Núcleo y 50 perfiles en el ámbito sanitario. Por niveles, en Administración Núcleo se ofertan 41 plazas de nivel A, 74 de nivel B, 193 de nivel C y 4 de nivel D, con una reserva de 22 plazas para personas con discapacidad y 7 para mujeres víctimas de violencia de género.

Un total de 236 plazas correspondientes a la tasa de reposición de personal del año 2024 en el ámbito de la Administración Núcleo. 137 de ellas son plazas existentes, que figuran como vacantes en la plantilla orgánica de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y de sus organismos.

Otras 99 plazas son de Especialista de Apoyo Educativo, que serán vacantes en la plantilla orgánica al día siguiente de la publicación del Decreto Foral 135/2025, de 26 de noviembre, con el que se pretende proveer de forma definitiva necesidades atendidas en la actualidad de forma temporal.

Por otra parte, 76 plazas corresponden al Cuerpo de Policía Foral y Servicio de Bomberos, 16 de ellas de Inspector (nivel B), 14 de agente (nivel C), 4 de cabo bombero (nivel C) y 42 plazas de bombero.

En lo que se refiere al personal sanitario, hay 254 plazas para el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (SNS-O) y 12 plazas en el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN).

En el SNS-O, se incluyen un total de 83 plazas de nivel A, 115 de nivel B, 5 al C y 51 al D, con 19 plazas destinadas a personas con discapacidad y 6 a mujeres víctimas de violencia de género.

De acuerdo a Ley 31/2022, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, la tasa de reposición de efectivos es del 120% en los sectores prioritarios y del 110% en los demás sectores, así como del 125% para los Cuerpos de Policía Autonómica, considerado sector "prioritario".

La oferta parcial de empleo público en el ámbito de la Administración Núcleo cuenta con financiación "suficiente" en el Proyecto de Presupuestos de 2026, así como en el Marco Presupuestario a Medio Plazo 2025-2028.

La Oferta Pública de Empleo correspondiente al ejercicio 2025 permitirá que el Gobierno de Navarra, a través del Departamento de Interior, Función Pública y Justicia, "continúe avanzando en la reducción de la temporalidad en la Administración con el objetivo de favorecer la estabilización y consolidación del empleo público para, en última instancia, fortalecer y mejorar la calidad de los servicios públicos que se prestan a la ciudadanía".

Esta Oferta de Empleo Público, además, "trata de desarrollar y reforzar los ejes del Estado del Bienestar y en los que se sustenta una administración moderna, como son los pilares Social, Verde, Digital, Administración del siglo XXI y el relativo a la Respuesta a las Emergencias".