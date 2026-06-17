Aprobada una OPE parcial de 42 plazas de conductor auxiliar de bombero forestal y 17 de peón

Archivo - Bomberos de Navarra en labores de extinción de un incendio. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha aprobado en su sesión de este miércoles una oferta pública de empleo (OPE) parcial para cubrir 42 plazas de conductor auxiliar de bombero forestal y 17 de peón auxiliar, tal como anunció recientemente la Dirección General de Función Pública a los sindicatos en la Mesa General.

El objetivo de esta OPE parcial es cubrir de forma definitiva las necesidades atendidas en la actualidad de forma temporal. Las 59 plazas que formarán parte de esta oferta pública de empleo figuran en la actualidad como vacantes en la plantilla orgánica de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, en los parques de bomberos de Tafalla (16), Estella-Lizarra (15), Tudela (6), Miluce-Pamplona (5), Navascués- Sangüesa (3), Lodosa-Peralta (2) y el Parque Central de Pamplona (2), así como en el Servicio de Bombero de Navarra - Nafarroako Suhiltzaileak (10).

Las plazas ofertadas cuentan con la suficiente dotación presupuestaria para su provisión y su impacto está incluido en el Marco Presupuestario a medio plazo 2025-2028. Se trata de puestos de trabajo de nivel D a jornada completa. Los números de plaza que se ofertarán serán los que queden sin cubrir tras el correspondiente concurso previo de traslados.

En cumplimiento de la ley foral 1/2019, de 4 de abril, de igualdad entre mujeres y hombres, dos plazas de esta OPE parcial serán para el turno de reserva para mujeres víctimas de violencia de género, una para la función de conductora auxiliar y otra para el puesto de peona. En lo que se refiere a la exigencia de euskera, las plazas se ofertarán con los requisitos con los que figuren en la plantilla orgánica a la fecha de aprobación de la respectiva convocatoria de ingreso.