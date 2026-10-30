Aprobados cuatro convenios de derribos en el marco del PSIS de Etxabakoitz, entre ellos la parcela de la antigua Jaso

Imagen de la reunión - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Dirección del Consorcio Alta Velocidad-Comarca de Pamplona ha suscrito el convenio de la encomienda de gestión para los derribos anticipados, por razones de seguridad, en el ámbito de actuación de la modificación del Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal (PSIS) de Etxabakoitz.

La rúbrica de este convenio habilita a la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras del Gobierno de Navarra para el inicio de la tramitación de las licencias de obras y posterior licitación de los derribos, en cuatro parcelas, incluida una en la que se ubica la antigua Ikastola Jaso.

El objetivo del convenio de la encomienda de gestión es la realización de los trabajos de asistencia en la ejecución de algunos derribos anticipados de construcciones que forman parte de la urbanización del PSIS de desarrollo del área de la nueva estación de alta velocidad y el área de la antigua estación del tren en Pamplona.

El Departamento de Cohesión Territorial del Ejecutivo foral anticipará los costes que supongan las actuaciones que se contraten para efectuar los derribos con cargo a la partida de su presupuesto, incluidos los propios derribos y la dirección facultativa de dichos derribos y que recuperará al inicio de las obras de urbanización.

Por otro lado, el Consejo de Dirección del Consorcio también ha aprobado el acuerdo de encomienda de gestión entre el consorcio y el Departamento de Cohesión Territorial para el seguimiento de la redacción de los proyectos de urbanización y reparcelación del desarrollo urbanístico del PSIS.

APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PSIS

El pasado 21 de octubre el Gobierno de Navarra aprobó de manera definitiva la modificación del PSIS de Etxabakoitz, que contempla suelo para la construcción de 11.500 viviendas y la nueva estación de tren de alta velocidad de Pamplona.

El área de intervención suma 2,3 millones de metros cuadrados repartidos entre los municipios de Pamplona, Zizur Mayor, Cendea de Cizur y Barañáin, tal y como se aprobó en el seno de la Comisión de Ordenación de Territorio.

La modificación del PSIS de Etxabakoitz contempla dos ámbitos de actuación. El primero de ellos en un espacio delimitado por el término municipal de Barañáin, el río Elorz, el Camino de Santiago y la A-15 que incluye e integra la nueva estación para el TAV, el nuevo trazado de la línea ferroviaria, el desarrollo de una importante zona residencial y terciaria y de actividad económica, "tratando de dar solución a las carencias de comunicación viaria", en especial las de Barañáin con la Ronda Oste (A-15) y la avenida Aróstegui y la Autovía del Camino (A-12).

El segundo ámbito de actuación es el resultante del futuro desmantelamiento del bucle ferroviario y del traslado de la actual estación de ferrocarril, ubicada entre San Jorge y Buztintxuri. Se plantea el desarrollo de una zona residencial, propiciada por la recuperación del espacio ocupado por la actual estación.