Aquavox San Agustín se convertirá en un espacio multideporte y el solar de Santo Domingo en un aparcamiento subterráneo

El concejal delegado de Gobierno Estratégico, Urbanismo, Vivienda y Agenda 2030 del Ayuntamiento de Pamplona, Joxe Abaurrea - EUROPA PRESS

PAMPLONA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona ha presentado este lunes el plan de dotaciones deportivas para el Casco Antiguo, con el que pretende suplir la "falta de instalaciones y equipamiento deportivo" en la zona, y que contempla intervenciones en Aquavox San Agustín, las pistas de Dominicas y el solar de las huertas de Santo Domingo, entre otras cuestiones.

Por una parte, el Aquavox San Agustín será reconvertido en un espacio multideporte y, por otra, las pistas deportivas del colegio Dominicas Pamplona serán adaptadas y ampliarán su horario de utilización.

Estas actuaciones, que han sido presentadas por el concejal delegado de Gobierno Estratégico, Urbanismo, Vivienda y Agenda 2030 del Ayuntamiento de Pamplona, Joxe Abaurrea, y la concejala de Cultura, Fiestas y Deporte, Maider Beloki, se ejecutarán a medio plazo, entre los años 2026 y 2028.

Este plan, que pretende "dar respuesta a una demanda vecinal histórica", permitirá a las personas residentes en el barrio "disponer de una oferta de calidad para la práctica deportiva, tanto en lo referente a las instalaciones, todas ellas nuevas o renovadas, como por la ampliación del número de modalidades deportivas y de actividades físicas que se van a poder practicar".

Por otro lado, el proyecto de las huertas de Santo Domingo, que data de 2009 y estaba "atascado" desde entonces "por inviabilidad económica", recogía un aparcamiento subterráneo y una pista deportiva cubierta. Si bien ese proyecto ha sido una de las alternativas consideradas, finalmente ha sido descartado por su "elevado coste" (once millones de euros solamente la zona deportiva) y por la existencia de "otras alternativas de mayor interés" para el Casco Antiguo.

El solar, finalmente, albergará un parking subterráneo, con capacidad para 450 plazas de aparcamiento vecinal e incluirá alternativas de movilidad sostenible y aparcamiento de última milla (espacios habilitados para que los vehículos de reparto dejen grandes cargas y las transfieran a medios de transporte más ágiles y ecológicos), lo que "contribuirá a subsanar el problema de congestión que supone el tráfico de reparto en el centro de la ciudad".

El proyecto se completará con la urbanización del baluarte de Parma siguiendo criterios de sostenibilidad y puesta en valor patrimonial de esa zona de las murallas, actuación que se someterá a un proceso participativo previo.

CONVERSIÓN EN UN ESPACIO MULTIDEPORTE

Por lo que respecta a la actuación en el Aquavox San Agustín, se ha realizado un "intenso ejercicio de análisis técnico, económico y de gestión del actual edificio" y se han valorado diferentes opciones para el futuro de esta infraestructura, que actualmente "presenta graves problemas estructurales y de mantenimiento".

Una de ellas planteaba la rehabilitación total del edificio, con un coste estimado de 6,35 millones de euros. Esta alternativa se ha descartado por su "elevado coste y porque la oferta actual de este espacio, ligada a los deportes de agua, no da respuesta a las necesidades más demandadas del barrio y, por lo tanto, no compensaría una inversión tan elevada".

Las dos alternativas que se han considerado "más factibles" plantean un derribo total o parcial del edificio. Con un coste "similar", 6,66 y 6,86 millones de euros, respectivamente, permitirán la conversión de la infraestructura actual en un nuevo complejo multiactividad, destinado al deporte y a la salud comunitaria.

Ambas propuestas contemplan la construcción de un gran espacio que permitirá disponer de instalaciones totalmente equipadas para la práctica alternativa de diferentes deportes de equipo (balonmano, baloncesto, cancha de fútbol sala, etc.).

Este espacio central se completaría con otras instalaciones específicas para la práctica de otras modalidades deportivas, entre ellas un frontón, un rocódromo y un gimnasio, así como zonas especificas para la práctica de boxeo y calistenia. El proyecto se completaría con la habilitación de los espacios auxiliares necesarios para el ejercicio de dichas actividades (recepción y control de accesos, gradas y vestuarios, etc.).

Esta actuación permitirá, por lo tanto, que el vecindario del Casco Antiguo pueda disponer de unas instalaciones propias, ubicadas en el mismo barrio, que "permitirán la práctica deportiva en unas condiciones óptimas, además de ampliar la oferta a otras modalidades más novedosas, atendiendo a la demanda actual".

Según la planificación prevista, Pamplona Ciudad Habitable - Iruña Biziberritzen aprobará este mismo lunes la continuidad del Aquavox, con su uso actual, durante un año más, lo que permitirá avanzar en la tramitación y definición del proyecto futuro.

En la segunda mitad del año 2026 está previsto que se ponga en marcha un proceso participativo para conocer las demandas y propuestas del vecindario para estas nuevas instalaciones deportivas.

Esta hoja de ruta prevé que, en la primera mitad del año 2027, una vez incorporadas esas aportaciones, se convoque un concurso que definirá finalmente el proyecto y el alcance de la actuación a realizar, y que precederá a la licitación de las obras en la segunda mitad de ese año.

ADAPTACIÓN DE LAS PISTAS Y AMPLIACIÓN DE HORARIO

La segunda de las actuaciones del plan afecta a las dos pistas deportivas, una de ellas homologada federativamente, que el colegio Dominicas Pamplona tiene cedidas por el Ayuntamiento en el parque de la Runa, una ubicación cercana al Casco Antiguo y con "fácil acceso".

Mediante un convenio con el centro educativo, el Ayuntamiento podrá poner a disposición del barrio esas instalaciones durante toda la semana. En el marco de este proyecto, se ha negociado un convenio con el colegio que comprende dos "mejoras significativas" para el deporte y los equipos federados del Casco Antiguo.

Por una parte, está prevista, este mismo año, hacer las obras para la homologación de la segunda cancha para competiciones federadas, actuación que se complementará con la cubierta completa de una de las dos pistas, en el año 2027.

La adaptación de las infraestructuras conllevará también una ampliación del horario de uso, que se extenderá a los días laborables a partir de las 17 horas, dando opción a los equipos del barrio a entrenar entre semana y a disputar partidos durante los fines de semana.

Estas actuaciones en las pistas deportivas del colegio implicarán, asimismo, que el Ayuntamiento aporte el personal necesario para controlar los accesos a este espacio deportivo, así como para la limpieza de vestuarios.

En lo que a la gestión del uso del espacio se refiere, el Ayuntamiento baraja la idea de que ésta se ceda, a través de un segundo convenio, a algún proyecto comunitario de deporte popular y ocio alternativo del propio barrio.