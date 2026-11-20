Acto de conmemoración del 30º aniversario de la asociación Aralar - EUROPA PRESS

PAMPLONA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La asociación Aralar de Ayuda y Prevención a la Ludopatía en Navarra ha conmemorado este viernes en Pamplona su 30º aniversario con un acto en el que ha destacado, entre otras cuestiones, su "preocupación" por la "normalización" del juego, especialmente online, entre los jóvenes, ya que "un 4% de población joven de Navarra podría estar ya cercana a un problema de adicción".

En el acto, que ha sido inaugurado por la directora de Aralar, Carlota Molinero; el jefe de Servicio del área de Recursos Intermedios de Salud Mental del Gobierno de Navarra, David Burgos; y el concejal de Acción Social del Ayuntamiento de Pamplona, Txema Mauleón, también se ha presentado el asistente virtual creado como "una nueva puerta de entrada" a la asociación.

En su intervención, Molinero ha relatado que desde la creación de la asociación "el juego ha cambiado, han llegado las apuestas deportivas y el juego online, a cualquier hora y en solitario, y cada vez se empieza antes". "Aralar va cambiando con esta realidad, pero sin perder su esencia", ha indicado.

Según ha explicado, "cada año tendremos una media de 160 personas con problemas de juego". "Y a esto hay que sumar un número parecido de familias o personas acompañantes de apoyo. Es decir, unas 320 personas de manera directa pasan por nuestras salas", ha manifestado, tras añadir que aunque "puede haber alguna recaída", en el mayor número de casos se producen altas terapéuticas. "La recuperación es posible y lo vemos cada semana", ha reivindicado.

Pero esta celebración, ha continuado, "nos recuerda también lo que falta". "El juego patológico afecta a muchas personas en Navarra, bastantes más de las que piden ayuda. Cuesta pedirla especialmente a las mujeres, para quienes el problema es todavía más invisible. Y vemos una creciente normalización del juego de la población joven", ha advertido.

Molinero también ha querido agradecer el trabajo de la anterior presidenta de la asociación, Raquel Pardo, tras su relevo en el cargo por parte de Rubén Oneca, que desde este viernes asume la presidencia.

Por su parte, David Burgos ha señalado que la adicción al juego "es un problema muy presente", ya que "casi un 57% de personas navarras han jugado con dinero en el último año". "Es algo que tenemos muy interiorizado", ha advertido, tras añadir que "también coincidimos" en la "preocupación" por la población joven ante "el juego presencial, pero sobre todo el online".

"Un 4% de población joven de Navarra podría estar ya cercana a un problema de adicciones, donde además se añade la nueva complejidad de adicciones comportamentales más allá de juego con dinero", ha indicado, en referencia a los videojuegos y los juegos online, que "se hacen con un algoritmo que genera todo el marco de lo que es una adicción al juego". "Tú compras, con o sin dinero real, y generas en los jóvenes ese tipo de situaciones", ha advertido. Tras abogar por "trabajar desde todos los niveles", ha considerado que "queda mucho por atender" porque "hay mucha población oculta" que no solicita ayuda.

En la misma línea se ha mostrado Txema Mauleón, que ha considerado que el "gran reto del juego es que, a diferencia de todas las demás dependencias relacionadas con el consumo", cuando eres joven "en el primer cigarro que te fumas tus adultos cercanos te dicen 'no lo hagas, está mal', y sin embargo, con el juego hay una parte que tenemos tan normalizada". "Lo hemos normalizado de tal manera que, para cuando se advierten los peligros, probablemente ya puede ocurrir que tengas un problema", ha subrayado.

"El otro gran elemento de dificultad es que lucháis contra poderosos molinos de viento, que es el interés económico ingente que rodea al juego", ha añadido, tras apuntar que todo ello se produce en "un contexto en el que ya toda la vida es online, prácticamente". "Me temo que ahí tenemos que avanzar infinitamente, en el ámbito también de las prohibiciones, con toda claridad, y ser mucho más expeditivos de lo que se es actualmente. Yo creo que ese va a ser el futuro si no queremos que este problema persista e incluso vaya más", ha indicado, tras apostar por una mayor "implicación" de las instituciones.

CHATBOT

El encuentro también ha servido para presentar el nuevo asistente virtual incorporado a la web de la asociación, en castellano y euskera. Según ha explicado Alberto Pérez, director de EnComunicación, "reconocer que tenemos un problema de juego, dar el paso de cómo contárselo a alguien, puede generar miedo, vergüenza, incertidumbre", por lo que "hemos creado una nueva puerta de entrada, una nueva puerta de ayuda que ofrece información inmediata, que aporta una primera orientación a las personas que creen que pueden tener un problema con el juego, que permite la posibilidad de consultar dudas de manera confidencial, y facilita el contacto" con los profesionales.

Ha remarcado Pérez que "por encima de la tecnología van a seguir estando las personas", que "son lo más importante de la asociación y lo van a seguir siendo". "Tiene unos límites claros. No se trata de diagnosticar ni sustituir a ninguna persona. Las profesionales de Aralar son insustituibles y son ellas las que realmente tienen que atender a las personas con problemas de juego", ha subrayado.

Este asistente virtual, ha dicho, está "adaptado a cada persona": para las personas afectadas, a sus familias y a su entorno, a los profesionales, y a toda la ciudadanía. "Queremos multiplicar esa asistencia y darle más herramientas a las personas para que puedan poder acercarse a la asociación", ha manifestado, tras hacer especial mención a los jóvenes, que "viven 100% online", y las mujeres, que "son más reacias", para quienes "puede ser un primer canal de acercamiento".

Según ha destacado, "todos los criterios y criterios están definidos y valorados por los profesionales" y que "detrás hay un mapa de contenidos preparado con el equipo de Aralar". "El asistente no improvisa, responde siempre dentro de lo que Aralar ha validado", ha manifestado, tras añadir que el asistente "interpreta la consulta, ofrece información adaptada y puede orientar sobre los siguientes pasos".

Pero este chatbot "no es solo una herramienta de conversación". "Cuando alguien solicita que le llame, Aralar recibe un resumen del caso y una conversación completa. Así el profesional puede devolver la llamada a esta persona con toda la información del caso, y esta persona no tiene que volver a contar su historia desde el principio. Lo mismo ocurre cuando el profesional, por ejemplo, de un centro de salud o de servicios sociales, quiere derivar a alguien", ha remarcado.

Toda esta información "la ve únicamente el equipo interno de Aralar y se conserva durante un tiempo limitado". Además, "quien lo desee puede borrar la conversación del navegador". "Todo esto supone una oportunidad de mejora para Aralar, porque las conversaciones, siempre de forma anónima, son también una fuente de aprendizaje para la propia asociación", ha apuntado. En este sentido, "permite conocer las preguntas más frecuentes, a qué horas la gente contacta con la asociación y qué tipo de persona: personas afectadas, familiares o profesionales". Además, "sirve para detectar qué preguntas no ofrecen respuesta".

Con esta información, Aralar "puede mejorar sus materiales en su web, preparar mejor la primera acogida, detectar nuevas formas de juego que pueden preocupar, y orientar su trabajo de prevención". "Es una puerta de entrada para quien necesita ayuda y a su vez es una herramienta para que la asociación conozca mejor a los pacientes a los que atiende", ha apuntado.