Arasti dice que la competencia de tráfico puede ser transferida pero podría seguir ejecutándola la Guardia Civil

Publicado 04/12/2018 13:28:50 CET

PAMPLONA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Navarra, José Luis Arasti, ha afirmado que la competencia de tráfico se puede transferir a la Comunidad foral "en su gestión" pero la "ejecución" de dicha competencia "puede quedarse tal y como está ahora mismo, es decir, puede haber dos cuerpos que compartan la competencia o la ejecución de la competencia".

Arasti, en una entrevista con la Cadena Cope recogida por Europa Press, ha señalado que actualmente con la competencia en transportes se está dando esta situación, ya que tanto la unidad de transportes de la Guardia Civil y de la Policía Foral "hacen controles en los transportes".

Así, ha afirmado que "todavía no hay nada establecido" en relación con el traspaso de la competencia de tráfico a Navarra y ha señalado que es algo que se determinará en la Junta de Transferencias entre la Comunidad foral y el Estado.

Por ello, ha considerado que la concentración convocada para este martes por asociaciones profesionales de la Guardia Civil contra la "paulatina desaparición" de este cuerpo en Navarra es "precipitada". En todo caso, ha afirmado que "todo el mundo tiene derecho a manifestarse y todo el mundo tiene derecho a expresar sus dudas sobre el futuro que pueda tener la Guardia Civil en Navarra".

José Luis Arasti ha afirmado que se ha reunido con esas asociaciones y les ha transmitido "tranquilidad, porque no hay absolutamente ninguna decisión tomada". "Cuando muchas personas en esta Comunidad están hablando de repliegue de la Guardia Civil o de que los efectivos de tráfico van a dejar de hacer su trabajo, pues es que todavía no hay absolutamente nada", ha indicado.

Además, ha señalado que "el ministro, desde el momento cero, ha dicho que el número de efectivos de la Guardia Civil en Navarra no va a sufrir ninguna baja, van a seguir existiendo los aproximadamente 1.500 guardias civiles que hay y si están o no en la unidad de tráfico es algo que se decidirá en la Junta de Transferencias o en alguna Junta de Seguridad, pero todavía no se ha llegado a ninguna conclusión". "El calendario no está cerrado y tampoco sabemos en qué momento se van a transferir esas competencias", ha insistido.

Sobre la afirmación de la consejera navarra de Interior, María José Beaumont, en el sentido de que la Guardia Civil no será "necesaria" cuando Navarra vaya asumiendo nuevas competencias, Arasti ha señalado que "no va a ser la consejera de Interior la que decida si la Guardia Civil va a seguir aquí o no, eso es evidente". "Cuando dice que en el momento en que las competencias de tráfico sean de la Comunidad foral la Guardia Civil va a dejar de prestar sus servicios, ¿lo va a hacer en el mismo momento? ¿O cuando la Policía Foral haya adquirido el número suficiente de efectivos para poder realizarla? Tendremos que ser muy cuidadosos con ese tipo de afirmaciones porque todavía no hay absolutamente nada ni decidido ni establecido", ha indicado.

Además, en relación con el planteamiento de la consejera, ha señalado que "una cosa son las cartas a los reyes magos que podamos hacer todo el mundo y otra cosa es lo que luego nos traigan". "Yo entiendo que ellos tienen esa intención y la han manifestado desde el principio, que ellos creen que en Navarra solo debe haber un cuerpo policial, pero la realidad es que en Navarra, una tierra en la que han compartido el trabajo cuatro cuerpos policiales, el trabajo ha funcionado muy bien. Lo que es necesario es que esos cuatro cuerpos policiales estén bien coordinados", ha afirmado para rechazar que "ahora sobre ningún cuerpo".