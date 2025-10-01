Arasti ve "muy buena noticia" que se compense a Navarra por la quita de deuda a las Comunidades de régimen común

Archivo - El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, José Luis Arasti. - EUROPA PRESS / Eduardo Sanz - Archivo

PAMPLONA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, José Luis Arasti, ha valorado como una "muy buena noticia" el anuncio que realizó el martes en el Senado la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el sentido de que la aportación de Navarra al Estado se verá reducida para compensarle por la quita de deuda a las Comunidades de régimen común.

Arasti ha destacado, en la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno, que este anuncio "despeja cualquier riesgo de perjuicio para nuestras cuentas públicas" y refuerza "nuestra posición en la negociación bilateral con el Estado".

El consejero ha señalado que "seguiremos trabajando desde el respeto institucional y el diálogo, que siempre caracteriza a este Gobierno, defendiendo los intereses de Navarra y el valor de nuestro autogobierno".

José Luis Arasti ha relatado que "desde hace tiempo estamos contando que venimos manteniendo conversaciones con regularidad con el Gobierno central en el marco de nuestra relación bilateral y en ellas son muchos los aspectos que se están tratando y que tendrán reflejo en nuestro Convenio, como, por ejemplo, la cuestión de la posible condonación de la deuda de las Comunidades Autónomas de régimen común".

En ese sentido, el consejero ha valorado el anuncio de la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que "ha venido a confirmar en el Senado esto mismo, lo que ya adelantábamos hace semanas, hace meses, que es la defensa de nuestro autogobierno, que se traduce precisamente en hechos, en acuerdos que garantizan que Navarra mantenga unas relaciones financieras justas y equilibradas con el Estado, tal como avanzó la presidenta".