El Archivo Contemporáneo de Navarra amplía sus fondos para preservar la memoria social, cultural y política del presente

Montaje con las últimas donaciones al Archivo Contemporáneo de Navarra. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Archivo Contemporáneo de Navarra ha incorporado recientemente un "conjunto significativo" de fondos documentales "que refuerzan su misión de conservar, describir y difundir la memoria social, cultural, económica y política de la Navarra contemporánea". Estas nuevas donaciones se integran en el Programa de Fondos Contemporáneos y del Presente, una línea estratégica desarrollada por el Archivo desde 2018, orientada a salvaguardar la documentación producida por personas, colectivos y entidades relevantes del presente "antes de que se disperse o se pierda".

Entre los nuevos ingresos destacan diversos fondos personales, "que aportan miradas complementarias sobre la vida social, cultural, investigadora y política de las últimas décadas". El fondo de Esther Guibert Navaz recoge documentación vinculada a su labor como voluntaria en la prisión de Pamplona. Por su parte, el fondo de Óscar Brako Ozkoidi reúne un conjunto de fotografías de antiguos rótulos comerciales -en su mayoría luminosos- y paneles cerámicos de Pamplona y otras localidades navarras, "de gran interés para el estudio del paisaje urbano y la memoria visual reciente", explican desde el Gobierno de Navarra en un comunicado.

La donación de Francisco Javier Ema Fernández refleja una "intensa actividad investigadora" centrada en el análisis del movimiento pedagógico y sindical del profesorado durante la etapa de la transición democrática (1975-1977), a partir de las fuentes originales utilizadas en sus estudios. El fondo personal del escritor Gaudencio Remón Berrade documenta su militancia política en la Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT), el de Ildefonso Eguaras Leoz, su interés por la montaña, mientras que la colección de revistas cedida por José Miguel Parra Torres ofrece una panorámica de acontecimientos clave como el final del franquismo y el inicio del reinado de Juan Carlos I. Completa este apartado la obra publicada de José María Jimeno Jurío, "figura esencial de la historiografía y la cultura navarras".

El ámbito político, sindical y asociativo se ve asimismo reforzado con la incorporación de los fondos de LAB Sindikatua y de Sindicato Solidari. BSH Esquíroz, que documentan la acción sindical, los conflictos laborales y las transformaciones del mundo del trabajo en Navarra "en un contexto de constante cambio económico y social". A ello se suma la documentación de Izquierda Unida de Navarra - Nafarroako Ezker Batua, que permite reconstruir la organización interna, las líneas de acción y la actividad pública de esta formación política.

Durante el año 2025, el Archivo ha recibido además la donación del fondo de la Sociedad de Estudios Históricos de Navarra, entidad de referencia en la investigación, difusión y defensa del patrimonio histórico navarro y de la extinta Asociación de Viudas Roncesvalles de Pamplona, dedicada al apoyo, durante estos 50 últimos años, de este colectivo de mujeres.

Completan este conjunto dos donaciones procedentes del ámbito empresarial y creativo. El fondo de FASE 3 está compuesto, en su mayoría, por materiales relevantes para el estudio de la creación audiovisual contemporánea, mientras que el fondo de la Carpintería Hermanos Navallas de Sangüesa "aporta una valiosa perspectiva sobre la actividad empresarial local, los oficios tradicionales y su evolución en el marco de la economía actual".

El Programa de Fondos Contemporáneos y del Presente impulsado por el Archivo Contemporáneo de Navarra desde 2018, se enmarca en su función como archivo público especializado en la documentación del periodo más reciente, complementaria a la de otros archivos históricos. El programa prioriza la incorporación de fondos personales y de entidades vinculadas a la cultura, el sindicalismo, la política, el asociacionismo, la investigación histórica y la actividad económica, con el objetivo de "ofrecer una visión plural, diversa y compleja de la sociedad navarra actual y reciente".