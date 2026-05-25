El Archivo Contemporáneo de Navarra busca imágenes de los paisajes olvidados en el IX Certamen 'Paisajes con Memoria'

Cartel del IX Certamen de Fotografía ‘Paisajes con Memoria’. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 25 May. (EUROPA PRESS) -

El Archivo Contemporáneo de Navarra ha convocado el IX Certamen de Fotografía 'Paisajes con Memoria', que en esta edición se celebra bajo el título 'Paisajes Deshabitados de Navarra'. La propuesta invita a mirar el territorio desde una perspectiva vinculada a la memoria, el patrimonio y la transformación social, poniendo el foco en aquellos espacios donde la actividad humana ha desaparecido o se ha reducido, pero donde todavía permanecen visibles sus huellas.

El certamen propone reflexionar sobre antiguos usos, arquitecturas, espacios olvidados o paisajes transformados por los cambios económicos y sociales ocurridos en Navarra desde el siglo XX hasta la actualidad. Más allá de su dimensión estética, estas imágenes buscan mostrar cómo el paisaje conserva rastros de modos de vida, actividades tradicionales y procesos de despoblación que forman parte de la memoria colectiva, ha informado el Gobierno foral.

La convocatoria se inspira en la concepción del paisaje recogida en el Convenio Europeo del Paisaje, que reconoce el valor no solo de los espacios monumentales o excepcionales, sino también de los paisajes cotidianos, rurales o incluso degradados, entendidos como parte del patrimonio común y de la identidad de las comunidades. En este sentido, el concurso pretende destacar la capacidad de la fotografía para documentar, interpretar y narrar las transformaciones del territorio.

Podrán participar personas mayores de 18 años, con un máximo de tres fotografías originales e inéditas, en blanco y negro o color. Las imágenes deberán presentarse impresas sobre papel fotográfico, con unas dimensiones máximas de 30 x 40 centímetros y sin enmarcar.

La organización subraya especialmente la necesidad de respetar las condiciones de presentación recogidas en las bases, entre ellas que cada fotografía deberá ir obligatoriamente montada sobre una cartulina de 30 x 40 centímetros, requisito imprescindible para su admisión en el certamen. Las obras deberán entregarse además de forma anónima y en sobres cerrados, siguiendo el procedimiento establecido.

El plazo de presentación de trabajos estará abierto del 1 de julio al 4 de septiembre de 2026, a las 14.30 horas. Las fotografías podrán entregarse presencialmente o enviarse por correo certificado a la sede del Archivo Contemporáneo de Navarra, en Cordovilla.

El certamen repartirá cuatro premios: un primer premio dotado con 700 euros, un segundo premio de 400 euros y un tercer premio de 200 euros. Además, se concederá un accésit de 200 euros a la fotografía que mejor refleje la concepción integral del paisaje, de acuerdo con los principios recogidos en dicho Convenio Europeo del Paisaje.

El fallo del jurado se hará público el 18 de septiembre a través del portal de Cultura del Gobierno de Navarra, donde también se dará a conocer la fecha de entrega de premios y de inauguración de la exposición que reunirá las obras premiadas y una selección de las fotografías participantes y que podrá que podrá visitarse en Biblioteca Navarra a partir de octubre, coincidiendo con la Jornadas Europeas del Patrimonio.