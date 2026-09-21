El Archivo de Navarra celebra una nueva edición del ciclo Otoño Archimusical

Archivo General de Navarra. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Archivo Real y General de Navarra, a través del Archivo de la Música y de las Artes Escénicas de Navarra (AMAEN), organiza una nueva edición del ciclo Otoño Archimusical, un programa de actividades destinado a divulgar el patrimonio musical conservado en la institución y a acercar al público diferentes episodios, protagonistas y manifestaciones culturales de la historia de Navarra. La programación de 2026 se desarrollará entre los meses de septiembre y diciembre y tendrá como principales ejes el 70º aniversario de la primera grabación de la música de las Peñas por Los Iruña'ko (1956) y el 150.º aniversario del nacimiento del compositor Valentín Larrea Iturbe (1876-1970).

La programación dará inicio el jueves 24 de septiembre, a las 19 horas, en el salón de actos del Archivo, con un coloquio-musical dedicado al 70º aniversario de la primera grabación de la música de las Peñas por Los Iruña'ko. En el encuentro participarán Alfonso Segura (realizador de televisión), Jokin Zabalza (catedrático de composición) y Óscar Salvoch (investigador), quienes abordarán la trayectoria e historia discográfica del grupo. Además, el acto contará con la participación musical en directo del grupo Voces Navarras. El concierto está organizado por el Archivo, a través del AMAEN, en colaboración con la Federación de Peñas de Pamplona / Iruñeko Peñen Federazioa. La entrada será libre y gratuita hasta completar el aforo.

El segundo eje del ciclo estará dedicado a Valentín Larrea, con motivo del 150º aniversario de su nacimiento. Nacido en Gabiria en 1876 y establecido en Pamplona desde 1898, Larrea desarrolló durante más de medio siglo una intensa actividad como pianista, profesor y compositor, participando de manera destacada en la vida musical de la ciudad. Su producción abarcó distintos ámbitos, entre ellos la música para piano, órgano, cuerda, coro y formaciones de cámara, así como la música religiosa y obras relacionadas con la tradición musical vasca y navarra.

En este contexto, el viernes 13 de noviembre, a las 19.30 horas, la Sala de Cámara de Baluarte acogerá un concierto homenaje a Valentín Larrea, a cargo de la Orquesta Sinfónica de Navarra, con Yorrick Troman como concertino-director, y comentarios y mediación musical de la mano de María Setuain Belzunegui. El concierto está organizado por el Archivo, a través del AMAEN, en colaboración con la Fundación Baluarte y la Orquesta Sinfónica de Navarra.

El programa del concierto propone un recorrido por distintas etapas y dimensiones de la trayectoria del compositor. Más que una sucesión cronológica de obras, se plantea como un recorrido narrativo que permitirá al público acercarse progresivamente a Larrea: primero en el contexto de la Pamplona musical de finales del siglo XIX, después como protagonista de la vida cultural de la ciudad y, finalmente, como compositor con una voz propia, en la que confluyen su formación académica y la inspiración en el patrimonio musical vasco. El propósito es contribuir a que su música pueda ser escuchada de nuevo y a situar su figura dentro de la historia musical de Navarra, ha informado el Gobierno en una nota.

La recuperación de la obra de Larrea constituye precisamente uno de los elementos centrales de esta conmemoración. La entrada será libre y gratuita, con previa retirada de invitación en las instalaciones del Archivo (C/ Dos de Mayo, s/n), la oficina de Fundación Baluarte-Orquesta Sinfónica de Navarra (Avda. del Ejército 30), las taquillas del Auditorio Baluarte (Pl. Constitución s/n) y el punto de venta de NICDO en el centro comercial La Morea. También se pueden reservar en www.baluarte.com.

La conmemoración de la efeméride de la música de las Peñas tendrá continuidad el sábado 28 de noviembre, a las 12 horas, con la inauguración de una exposición dedicada al 70º aniversario de la primera grabación de la música de las Peñas por Los Iruña'ko. La muestra, organizada en colaboración con el Área de Cultura del Ayuntamiento de Pamplona y la Federación de Peñas de Pamplona, se inaugurará en el zaguán del Civivox Condestable y contará con acompañamiento musical de txaranga. La exposición podrá visitarse desde ese mismo día hasta el 19 de diciembre.

La conmemoración del 150º aniversario de Valentín Larrea continuará durante el mes de diciembre con una microexposición dedicada al compositor, que podrá visitarse en la galería baja del Archivo y que mostrará una selección de documentación conservada en su fondo, entregado por los nietos de éste en octubre de 2021.

El ciclo se cerrará el jueves 17 de diciembre, a las 19 horas, en el salón de actos del Archivo, con la presentación de un libro acerca del compositor y la proyección del documental 'Valentín Larrea Iturbe. Ahanzturatik itzulia' (Rescatado del olvido, Rescapé de l'oubli). En el acto participarán Ignacio Arakistain (organista y presentador del acto), Aimar Maiz (autor del libro) y Aitor Arruti (director del documental). El documental aborda el proceso de recuperación de la obra de Larrea a partir de las entrevistas realizadas a familiares y artistas implicados en el proyecto. La iniciativa surgió en el ámbito familiar en 2019, cuando se localizaron partituras compuestas por Larrea para diferentes instrumentos y agrupaciones, dando comienzo a un proceso de recuperación y difusión de una obra que permanecía sin grabaciones y que ha comenzado a recuperar su presencia en los escenarios. La entrada será libre y gratuita hasta completar el aforo.