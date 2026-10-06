El Archivo de Navarra dedica su microexposición de octubre a los 50 años del fin del Contencioso Estella-Tudela

Oficio del alcalde de Tudela y otros 22 municipios riberos. 1973 - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cuando se cumplen 50 años del fin del contencioso que enfrentó a Tudela y Estella por la asignación de dos diputados de la corporación foral, el Archivo Real y General de Navarra dedica su microexposición de octubre a exponer al público algunos de los documentos que custodia relacionados con este acontecimiento resuelto en 1976.

En concreto, se exhiben documentos como los oficios de Rafael Añón Baigorri, alcalde de Tudela, solicitando a la Diputación Foral y Provincial de Navarra la asignación de dos diputados forales a la merindad de Tudela, los acuerdos desestimatorios de respuesta, las noticias publicadas en prensa entre 1966 y 1976 sobre el desarrollo de la disputa y el acta de la reunión entre Rodolfo Martín Villa, ministro de la Gobernación, y los comisionados forales con la interpretación definitiva al contencioso, entre otros documentos.

La microexposición '50 Años de la Resolución del Contencioso Estella-Tudela (1976)' es una muestra de pequeño formato, de acceso libre y gratuito, que permanecerá abierta en la galería baja del Archivo de Navarra todos los días del mes de octubre de 10 a 14 horas y de 17 a 20 horas.

También podrá visitarse de manera online, a través del micrositio web del Archivo Real y General de Navarra.