El Archivo de Navarra superó en 2025 las 40.000 visitas, alcanzando cifras históricas

El Archivo Real y General de Navarra ha superado por primera vez en su historia la cifra de 40.000 visitantes gracias al registro de un total de 41.221 personas que participaron en las múltiples actividades programadas. Además de la asistencia a las salas de consulta y lectura de documentos, las actividades en las que se registró un mayor crecimiento fueron las vinculadas a la difusión cultural, especialmente en lo relativo a exposiciones temporales y visitas guiadas.

Este incremento superó en 2.000 personas las asistencias de 2024, cuando también se batieron los registros históricos gracias a la exposición 'Rockanrolari', que se convirtió en la más visitada en la historia de la institución.

Las actividades divulgativas que celebró el Archivo de Navarra en 2025 fueron tres exposiciones temporales, nueve microexposiciones, dos ciclos de conferencias, tres cursos formativos y los ciclos del 'Otoño Archimusical' y de la 'Semana Internacional de los Archivos', que incluyeron sendos conciertos. Estos eventos recibieron en su totalidad la visita de 27.798 personas, la cifra más alta registrada hasta el momento en este ámbito, destacan en un comunicado desde el Gobierno de Navarra.

En 2025 el principal evento celebrado fue la exposición 'Carlos III de Navarra, el rey del buen gobierno (1387-1425)' organizada con motivo del 600 aniversario del fallecimiento del monarca. La muestra recibió la visita de 11.708 personas y en torno a ella se realizaron un total de 30 actividades, en su mayoría conferencias, pero también visitas guiadas y talleres infantes, además de un concierto. Precisamente debido al interés suscitado y a la amplia acogida que la muestra ha tenido entre el público se ha decidido prorrogar su cierre y mantenerla abierta hasta el próximo 12 de abril de 2026.

Junto a esta exposición conmemorativa, el Archivo Real y General de Navarra programó en 2025 otras dos exposiciones temporales "que también obtuvieron una notable respuesta del público". Por un lado, 'Insultos de otro tiempo', una muestra de carácter divulgativo que abordó, desde la documentación histórica, las formas de expresión del conflicto, la ofensa y la vida cotidiana en distintas épocas. Por otro, la exposición 'Templarios y hospitalarios en la Navarra medieval', centrada en la presencia y huella de la Orden del Temple en Navarra a través de los fondos documentales conservados en la institución.

Estas cifras de asistencia también se sostienen en las 4.017 personas que acudieron a los cursos y actos celebrados en la institución y en las 3.474 que asistieron a las visitas guiadas realizadas por el equipo técnico a solicitud de centros educativos y colectivos culturales, cifras que en ambos casos superaron a las de años anteriores. En cuanto a las actividades formativas que el Archivo Real y General de Navarra ofrece al público, volvió a celebrarse el 'Curso de Formación' y el 'Taller de Paleografía Básica', a los que en 2025 se sumó el curso 'Estudiar la familia en el Archivo de Navarra'.

Las actividades de difusión cultural y las exposiciones desarrolladas por el Archivo Real y General de Navarra en 2025 se alinean con los objetivos del Plan Estratégico de Cultura de Navarra 2024-2028, "especialmente en lo relativo al acceso de la ciudadanía a la cultura, la mediación cultural y la puesta en valor social del patrimonio documental".

CONSULTA DE DOCUMENTOS

La consulta de documentos representa una de las principales funciones del Archivo Real y General de Navarra y se ofrece a las personas interesadas mediante una doble posibilidad, la consulta presencial o la consulta virtual. En cuanto a la primera de ellas, la asistencia presencial a la Sala de Consulta y Sala de Lectura de la institución para el acceso directo a los fondos y colecciones documentales custodiados se mantuvo en los parámetros habituales, registrando un total de 6.334 sesiones.

En cuanto a la consulta virtual, el Archivo Real y General de Navarra ofrece numerosos recursos e información en Internet que cada año suscitan mayor interés por parte de la ciudadanía. El buscador Archivo Abierto, el mayor recurso web de datos históricos de Navarra, que permite el acceso directo a fichas descriptivas y a documentos digitalizados, continuó su crecimiento en 2025 hasta llegar a los 4.561.093 de páginas vistas. El resto de recursos digitales de la institución consolidaron igualmente sus cifras en 2025.

La página web del Archivo Real y General de Navarra, con información sobre la institución, horarios, servicios prestados, fondos documentales custodiados y actividades de difusión, alcanzó las 64.483 páginas vistas. Y las páginas especializadas en los fondos musicales y escenográficos y en los fondos fotográficos, como son las webs del Archivo de la Música y de las Artes Escénicas de Navarra, y la web de la Fototeca de Navarra alcanzaron respectivamente las 824.689 y 493.909 páginas vistas.