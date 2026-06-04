Los archivos del Gobierno de Navarra celebran su Semana Internacional abiertos a la ciudadanía

Archivo - El fondo documental de Joaquín Luqui ingresará en el Archivo de Navarra - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Archivo Real y General de Navarra y el Archivo Contemporáneo de Navarra se suman a la celebración de la Semana Internacional de los Archivos con un programa de actividades presenciales, de acceso libre y gratuito, dirigidas a acercar el patrimonio documental a la ciudadanía y poner en valor el papel de los archivos en la sociedad.

Las actividades comenzarán el miércoles 10 de junio, a las 10 horas, en el Archivo Real y General de Navarra con un taller de caligrafía titulado 'La alquimia de la palabra' impartido por la restauradora de documento gráfico Ariadna Queralt Aluja. El taller está organizado para que las personas asistentes exploren la magia de la tinta y la belleza de la escritura a través de una experiencia teórica y práctica. Con una duración de 3,5 horas, el taller abordará en primer lugar el estudio de la tinta ferrogálica descubriendo sus secretos, ingredientes y usos a lo largo de la historia, para después continuar con una sesión práctica en la que, mediante el uso del cálamo, se crearán trazos llenos de memoria en caligrafía uncial o carolingia. Para poder obtener plaza en el taller de caligrafía será necesario inscribirse en el teléfono 848 42 46 67 llamando de lunes a viernes en horario de mañana.

El viernes 12 de junio el Archivo Real y General de Navarra ofrecerá la tradicional jornada de puertas abiertas con visitas guiadas. Las visitas, que se realizarán en castellano y en euskera, están abiertas a todo el público y tendrán lugar a las 11 horas de la mano de los técnicos del archivo. A lo largo del recorrido los participantes podrán conocer el edificio diseñado por Rafael Moneo, su origen como Palacio Real de Pamplona, sus funciones actuales, así como las tareas archivísticas y de restauración de la documentación que se realizan a diario. Para poder asistir a la visita será necesario inscribirse en el teléfono 848 42 46 67 llamando de lunes a viernes en horario de mañana.

Finalmente, el domingo 14 de junio, a las 12 horas, el patio ajardinado del Archivo Real y General de Navarra acogerá la celebración del concierto 'Estella suena en el Archivo', interpretado por la Banda de Música de Estella y los Gaiteros de Estella, en una ocasión irrepetible. El programa, dividido en dos partes, comenzará con obras internacionales escritas para banda para después abordar composiciones para gaita y banda, poniendo de relieve el diálogo entre la agrupación y una de las sonoridades más características de la tradición musical navarra, especialmente la vinculada a Estella, con obras de Enrique Broca, Ángel Briz Lázcoz, Pablo Sarasate o Koldo Pastor. El concierto será de entrada libre y gratuita hasta agotar aforo.

PROGRAMACIÓN DEL ARCHIVO CONTEMPORÁNEO DE NAVARRA

El Archivo Contemporáneo de Navarra ha organizado un programa especial de actividades que incluye jornadas de puertas abiertas con visitas guiadas en castellano y euskera, en las que las personas asistentes podrán conocer de cerca las instalaciones, los fondos documentales y el trabajo técnico que se desarrolla diariamente en el archivo.

Las visitas al Archivo Contemporáneo de Navarra serán el jueves 11 y viernes 12 de junio a las 11.30 horas en castellano y a las 12.30 horas en euskera. Las personas interesadas podrán inscribirse en el teléfono 848429721 o en el correo archivo.contemporaneo@navarra.es

Además, se ha publicado un boletín especial de noticias con información sobre proyectos, novedades y actividades destacadas llevados a cabo en el pasado año. 2025 ha supuesto un importante avance para el Archivo Contemporáneo de Navarra (ACN), tanto en la modernización de sus sistemas de gestión documental como en la difusión de la memoria reciente de Navarra y la atención a la ciudadanía.

Uno de los principales hitos del ejercicio ha sido la implantación de la Plataforma de Archivo Digital Integral (PADI), un proyecto estratégico que consolida la gestión electrónica de la documentación del Gobierno de Navarra. La nueva plataforma permite gestionar de forma integrada fondos físicos y electrónicos, así como materiales fotográficos y audiovisuales, garantizando su conservación, autenticidad y accesibilidad a largo plazo. La culminación de la migración de datos y la puesta en funcionamiento del sistema han situado al ACN en una posición clave para afrontar los retos de la administración digital y la preservación del patrimonio documental.

La intensa actividad archivística desarrollada durante el año queda reflejada en las cifras de gestión: se describieron 14.693 unidades de instalación y 88.284 registros informáticos. Asimismo, el servicio prestado a usuarios mantuvo una elevada actividad, con 3.366 consultas internas y externas, 6.675 documentos consultados, 158 préstamos administrativos, 1.075 consultas telefónicas y cerca de 11.000 correos electrónicos atendidos, ha informado el Gobierno foral.

Especialmente destacable, ha señalado, ha sido el esfuerzo realizado en materia de digitalización y reproducción documental. Durante 2025 se generaron 118.557 imágenes digitales para atender las necesidades de consulta de personas usuarias e investigadoras, alcanzándose un total de 141.022 reproducciones entre digitalizaciones, fotocopias y autocopias. Estas cifras evidencian la creciente demanda de acceso a la documentación del Archivo Contemporáneo y el compromiso de dicho centro con la mejora continua de los servicios digitales.

SOBRE EL DÍA INTERNACIONAL DE LOS ARCHIVOS

El Día Internacional de los Archivos se celebra el 9 de junio para conmemorar la creación en 1948 del Consejo Internacional de Archivos, bajo el amparo de la UNESCO. Esta efeméride fue proclamada en el año 2008 por el mismo consejo (International Council of Archives o ICA), quien en 2019 amplió los días de celebración dando lugar a la Semana Internacional de los Archivos, que cada año goza de un lema distinto. El lema de este año 2026 es 'Archivos para la Justicia', una temática que ha sido seleccionada a través de una encuesta de la comunidad archivística en general y que refleja un reconocimiento compartido del papel fundamental que desempeñan los archivos en el apoyo a la justicia, los derechos y las sociedades democráticas, con especial énfasis en los archivos como infraestructuras activas que sostienen la justicia a lo largo del tiempo.

La Asociación de Archiveros de Navarra, bajo el título 'Archivos navarros para la memoria: fondos documentales para la justicia social' organiza el jueves 11 de junio, a las 19 horas, en el salón de actos del Archivo Real y General de Navarra una jornada de difusión dirigida a la ciudadanía cuya temática se inspira en varios de los ejes propuestos por el Consejo Internacional de Archivos para esta edición de la Semana Internacional.

El encuentro reunirá a profesionales del Archivo Real y General de Navarra, Archivo Contemporáneo de Navarra, Archivo Judicial General de Pamplona, Archivo General de la Universidad Pública de Navarra, Archivo General de la Universidad de Navarra y Archivo Municipal de Tudela, que compartirán sus experiencias y reflexiones conectando los documentos con la preservación de los testimonios personales, las experiencias vividas y la memoria, ha expuesto el Ejecutivo.