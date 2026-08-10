Arranca la vendimia de la D.O. Navarra con una previsión de producción de más de 39.300 kilos de uva, un 14% más

PAMPLONA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vendimia en la Denominación de Origen Navarra ya ha comenzado. Este fin de semana se han iniciado las primeras recogidas de variedades blancas en localidades de la Ribera Alta y la Ribera Baja, dando comienzo a una campaña marcada por un adelanto" muy significativo" respecto a años anteriores. Las previsiones iniciales de producción, elaboradas por la Sección de Viticultura y Enología del Gobierno de Navarra (EVENA), apuntan a una cosecha de 39.367.879 kilos de uva, lo que supone un incremento estimado del 14% respecto a la campaña de 2025.

Según explican desde el Consejo Regulador de la D.O. Navarra, el ciclo vegetativo de la vid presenta este año un adelanto "muy notable" tanto respecto a la campaña anterior como a la media histórica. El potencial productivo se sitúa en niveles medios para las principales variedades, condicionado por la sequía registrada durante los meses de junio y julio y por las elevadas temperaturas de las últimas semanas. "A pesar de estas circunstancias, el seguimiento constante de los viñedos y el trabajo realizado en el campo han permitido mantener un estado sanitario óptimo de la uva, que permite afrontar la vendimia con buenas perspectivas de calidad", destacan.

"Aunque en primavera el fruto que esperábamos era abundante, las temperaturas máximas continuadas e inusuales para Navarra que hemos sufrido en los últimos meses van a hacer que las previsiones de producción se moderen respecto a lo inicialmente previsto. Aun así, será una cosecha superior a las de las últimas campañas, que estuvieron marcadas por mínimos históricos. Desde la D.O. Navarra afrontamos este momento con ilusión y con la confianza de que, una vez más, elaboraremos vinos excelentes", afirma David Palacios, presidente del Consejo Regulador de la D.O. Navarra.

En la campaña de 2026 participarán 81 bodegas y más de 1.350 profesionales de la viticultura, que recogerán la uva procedente de más de 8.375 hectáreas de viñedo repartidas por todo el territorio de la Denominación de Origen Navarra.

A diferencia de campañas anteriores, este año no ha existido la posibilidad de acogerse a la vendimia en verde como medida para regular la producción. No obstante, el Consejo Regulador mantiene, como en campañas anteriores, unos límites de rendimiento por hectárea de 7.500 kg/ha para las variedades tintas y 9.200 kg/ha para las blancas, "priorizando la calidad de la uva y de los vinos por encima del volumen de producción".

La diversidad climática de las cinco zonas vitivinícolas que integran la D.O. Navarra -Ribera Alta, Ribera Baja, Baja Montaña, Valdizarbe y Tierra Estella- hará que la vendimia avance de forma progresiva y se prolongue durante aproximadamente dos meses.

Entre las variedades blancas amparadas por la Denominación de Origen Navarra se encuentran Chardonnay, Garnacha Blanca, Moscatel de Grano Menudo, Viura, Malvasía, Sauvignon Blanc y Oneca, mientras que entre las tintas destacan Garnacha Tinta, Tempranillo, Graciano, Mazuelo, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Pinot Noir y Garnacha Gris.

NUEVAS ELABORACIONES: VINOS DE PUEBLO Y ROSADO TRADICIÓN

Como novedad para la D.O. Navarra, esta será la primera vendimia en la que podrán comenzar a elaborarse los nuevos 'Vinos de Pueblo' y 'Rosado Tradición', dos menciones aprobadas por el Pleno del Consejo Regulador e incorporadas a los pliegos de condiciones de la Denominación de Origen.

El 'Vino de Pueblo' permitirá poner en valor el origen concreto de las uvas y reconocer en la etiqueta el municipio del que proceden. Estos vinos estarán sujetos, además, a unas condiciones de producción "más exigentes" y a rendimientos de viñedo "más limitados", con el objetivo de "potenciar la expresión del territorio y favorecer elaboraciones de mayor calidad y valor añadido".

Por su parte, el 'Rosado Tradición' nace con el objetivo de "proteger y poner en valor una de las elaboraciones más tradicionales y características de la D.O. Navarra". Se trata de un rosado elaborado exclusivamente con Garnacha Tinta y mediante el tradicional método del sangrado, que debe presentar una intensidad colorante comprendida entre 0,35 y 1,65 unidades de absorbancia por centímetro (Un. Abs./cm).