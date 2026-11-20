Imagen de la muestra - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El artista polifacético de origen francés Matthias Malefond expone en la Sala Horno de la Ciudadela su proyecto creativo 'No pasarán', basado en la música tradicional vasca, en el que combina sonido, escultura e instalación plástica.

La exposición tiene su origen en la residencia artística y de investigación que el que el autor realizó durante la primavera en el Centro de Arte Contemporáneo Huarte en el marco de Kometak, un proyecto impulsado por este centro junto al Instituto Vasco Etxepare y Zébra3.

Esta iniciativa, con el apoyo financiero de la Eurorregión Nueva Aquitania-Euskadi-Navarra, busca fortalecer las relaciones entre creadores y agentes culturales de los diferentes territorios, así como fomentar la circulación y la colaboración transfronteriza en torno a la creación contemporánea.

La muestra, que se podrá visitar hasta el próximo 24 de enero, ha sido presentada este viernes por el director del área de Cultura, Fiestas y Deporte del Ayuntamiento de Pamplona, Iñigo Gómez, acompañado por el propio autor.

El proyecto consta de tres trabajos de diferentes disciplinas artísticas, "conectados por un interés común en la repetición, el desplazamiento y la transformación". Conceptualmente se basa en una investigación sobre la música tradicional vasca, concretamente en la voz y el clarinete.

Las grabaciones hechas con el músico y compositor Peru Galbete, unidas a las del grupo de música vocal Amaren Alabak, se combinan con las propias del autor, en las que mezcla texturas electrónicas y sonidos.

Partiendo de esa base, el sonido "se convierte en un material espacial y la imagen en un elemento compositivo, mientras que la escultura se convierte en un espacio a través del cual circulan diferentes formas". La música, eje central, es abordada en este proyecto como "un material que transforma, superpone y circula".

Analizando cada uno de los elementos, los motivos, repeticiones y bucles presentes en la escultura "reflejan las estructuras desarrolladas a través de la música". El video "toma como punto de partida el magnolio, que se convierte en una forma de pensar acerca del paisaje, su construcción y la visión que transmite". En ese contexto, la música "se convierte en un elemento que no solo acompaña las imágenes, sino que las transforma".