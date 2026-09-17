El arzobispo de Madrid participará este sábado en la apertura del Año Pastoral del Arzobispado de Pamplona

Archivo - El arzobispo de Madrid, José Cobo Cano, en una imagen de archivo. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

'Iglesia en Navarra: un corazón, un sueño y una misión' es el título de la charla que impartirá el cardenal y arzobispo de Madrid, José Cobo Cano, con motivo de la apertura del Año Pastoral 2026-27, que se celebrará el sábado 26 de septiembre, a partir de las diez de la mañana, en el Seminario Diocesano de Pamplona.

El acto comenzará con un saludo de bienvenida del arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Florencio Roselló, previo a la conferencia del arzobispo de Madrid, José Cobo. Acto seguido se celebrará una mesa redonda titulada 'Ventana abierta de nuestra diócesis'.

Según informan desde el Arzobispado en una nota de prensa, participarán en esta mesa redonda Pablo Sánchez Bergasa, fundador y director de Medicina Abierta al Mundo, la ONG desde la que lidera el desarrollo de IncuNest, una incubadora neonatal de bajo coste creada para hospitales de zonas con pocos recursos o en contextos de especial vulnerabilidad; María José Hurtado, profesora que forma parte del equipo diocesano de Catequesis; Javier Lucia, delegado de Familia de la Archidiócesis de Pamplona y Tudela; María Ángeles Domeño, del grupo 'Enviados', del valle de Salazar, que fue galardonado con el I Premio Comprometidos 2026; y Katya Palafox, doctora universitaria y delegada de Trata de la Archidiócesis de Pamplona y Tudela.

Al término de la mesa redonda habrá un espacio para la música, que correrá a cargo de José Vives Unanua, profesor de música del colegio Teresianas de Pamplona, autor de temas populares como 'Skaravinagre', un villancico con ritmo de ska y ambiente sanferminero, o 'La cachava de San José'.

La mañana terminará con un diálogo con el cardenal y arzobispo de Madrid, José Cobo. Y finalmente se celebrará una comida, que requiere inscripción previa, a un precio de 20 euros, en el propio Seminario Diocesano. Además, durante toda la mañana habrá servicio de guardería para aquellos padres y madres que lo deseen.

Previamente, este viernes, 18 de septiembre, se celebrará una vigilia de oración en la parroquia de San Miguel de Pamplona, en la plaza de la Cruz, por el Plan Pastoral Diocesano 2026-29 ('¡Ponte en camino!'). Un Plan que tiene entre sus objetivos el de "profundizar en la participación de todos los miembros -sacerdotes, laicos y consagrados- en el caminar de la Iglesia navarra y que quiere mostrar una Iglesia más abierta, sinodal y participativa".