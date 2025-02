El arzobispo de Pamplona apuesta por la "reparación" económica de las víctimas de abusos en el seno de la Iglesia

PAMPLONA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Florencio Roselló, ha mostrado su voluntad de "iniciar ya" la "reparación" de las víctimas de abusos en el seno de la Iglesia en Navarra, contemplando indemnizaciones económicas. Una medida con la que, ha afirmado, "en principio están de acuerdo" las dos asociaciones de víctimas y el Gobierno de Navarra.

En una rueda de prensa en la que ha hecho balance de su primer año como arzobispo, Roselló ha explicado que este fue un "tema que me encontré" al llegar a la diócesis en Navarra y ha destacado que "he condenado estos abusos durante todo el año en varias homilías" porque "es algo que vivo con gran preocupación".

Ha señalado que "me he encontrado con un camino ya trabajado, no exento de polémica" y ha indicado que, a lo largo de su primer año, ha celebrado varias reuniones con las asociaciones de víctimas en la Comunidad foral y con representantes del Gobierno de Navarra. Y ha puesto en valor que la Iglesia navarra se ha incorporado "como un elemento más" a la comisión del Ejecutivo foral que estudia estos casos.

En este sentido, ha resaltado que "queremos iniciar ya el tema de la reparación e indemnización" de las víctimas de abusos "a nivel psicológico, pastoral, moral y económico". Una medida que ya ha anunciado al Gobierno de Navarra. Según ha explicado, la diócesis navarra enviará a la comisión de la Conferencia Episcopal los expedientes de "las víctimas que pidan esa indemnización".

Roselló ha considerado que, a pesar de que "son casos todos prescritos", "tenemos un compromiso moral de asumirlo". Según ha explicado, las indemnizaciones saldrían de los "fondos de la iglesia". En los casos de abusos de sacerdotes "lo repararía el Arzobispado" y, en los casos de congregaciones religiosas, "tendrán que repararlo ellos". Con respecto a la cuantía de estas indemnizaciones, el criterio será el que "correspondería según el derecho penal", siguiendo "baremos de alguna conferencia episcopal europea" y con la ayuda de la comisión de la Conferencia Episcopal.