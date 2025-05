El arzobispo de Pamplona destaca el carácter "dialogante y cercano" de León XIV y cree que habrá "continuidad"

PAMPLONA 9 May. (EUROPA PRESS) -

El arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Florencio Roselló, ha explicado que coincidió con Robert Francis Prevost, el Papa León XIV, el pasado mes de septiembre durante una semana en Roma en un curso para nuevos obispos, y ha definido al recién elegido Papa como "un hombre dialogante, cercano y nada protagonista".

Roselló ha señalado este viernes, en una comparecencia ante los medios de comunicación, que "la Iglesia está de enhorabuena" y ha considerado que "no va a haber una ruptura" con respecto al Papado de Francisco. "En los grandes temas va a haber continuidad, cada uno con sus matices, con su perfil. No hay dos personas iguales, pero entiendo que va haber continuidad, como en inmigración, en el Sínodo, en el tema de la presencia de laicos y de la mujer", ha explicado.

Durante su comparecencia, Florencio Roselló, que fue nombrado arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela en noviembre de 2023, ha rememorado que el pasado mes de septiembre asistió a un curso para los nuevos obispos nombrados entre septiembre de 2023 y septiembre de 2024. En dicho encuentro participaba Robert Francis Prevost como prefecto del Dicasterio de los Obispos -jefe de los obispos-.

"Conozco al nuevo Papa de haber compartido, tampoco a nivel íntimo, pero sí una semana en septiembre. A los nuevos obispos siempre nos convocan a un curso, y estuvimos una semana a mediados de septiembre. Es una persona con mucha capacidad de escucha, de unidad y de consenso", ha señalado.

Florencio Roselló ha definido a Robert Francis Prevost como "un hombre dialogante, cercano, nada protagonista, en algunos momentos hablaba más el secretario que él, es un hombre de servicio, pero no protagonista". "Tampoco voy a decir que lo conozco de toda la vida", ha indicado. Además, el arzobispo ha confiado en poder tener algún encuentro personal con el nuevo Papa en alguna visita que pueda realiza a Roma, como ya hizo con Francisco.

Roselló ha indicado que "la identidad de agustino, de religioso, de misionero" de Prevost "le da un perfil especial". "Es un religioso, yo también lo soy, y eso establece no sé si complicidad pero sí cercanía en cuanto a estilo de vida". "Ha vivido en comunidad, entiendo su vida y él seguramente podrá entender la mía. Seguramente no me conocerá, no me distinguirá, pero mi nombramiento de obispo lo firmó él", ha apuntado.

Respecto a las primeras palabras que pronunció León XIV tras su elección, Roselló ha afirmado que "se presenta como buen pastor, él asume que es el padre de la Iglesia, el padre de todos, inclusive se le veía casi temblando, emocionado en el balcón, en San Pedro, imagino que poco a poco asumiendo dónde entraba y lo que se le pedía". "Luego intenta dar seguridad a todo el mundo, diciendo que tranquilos, que estamos en mano de Dios", ha señalado.

También se ha detenido en señalar que el Papa Francisco "muere casi pronunciando la palabra paz, en la bendición Urbi et Orbi, y el nuevo Papa comienza hablando de paz". "Es muy significativo. Por cinco veces aparece la palabra paz en sus primeras palabras. Inclusive con una terminología parecida a la del Papa Francisco", ha señalado.

Florencio Roselló también ha visto más vínculos entre Francisco y León XIV. "Hay una expresión de León XIV que también relaciono con el Papa Francisco: 'Dios ama a todos incondicionalmente'. Es lo mismo lo que nos decía el Papa Francisco, que en la Iglesia caben todos", ha indicado.

Por otro lado, siguiendo con la intervención del nuevo Papa, Florencio Roselló ha destacado que "busca la unidad". "Pidió unidad a los cardenales que le eligieron. Es un hombre que quiere unidad, que quiere comunión. Apuesta por el diálogo, es partidario de construir puentes, lo mismo que decía el Papa Francisco", ha resaltado.

Del mismo modo, ha destacado que Prevost "aboga por una Iglesia misionera, porque ha estado más de la mitad de su vida en Perú, de hecho tiene la doble nacionalidad". "Él podía estar tranquilamente en su Chicago natal, pero siempre ha estado en el Perú, salvo en el periodo de estudios o en Roma", ha explicado.

Otro de los aspectos que ha destacado Roselló de las palabras del Papa es que utilizó "por dos veces un lenguaje inclusivo, hombres y mujeres". "Es un detalle que me llamó la atención, lo cual quiere decir que el espíritu de Francisco de la presencia de la mujer en la Iglesia está en el mismo lenguaje inclusivo", ha indicado.

Preguntado sobre las acusaciones contra el nuevo Papa de haber encubierto casos de abusos, Florencio Roselló ha indicado que "se ha dicho que eran acusaciones falsas". "Deben ser falsas cuando el Papa Francisco, que en ese tema ha sido tan implacable, se lo llevó a Roma. No solo es que no se abriese nada contra él, sino que se lo llevó a Roma para dirigir el nombramiento de obispos. Si se lo llevó entiendo que se aseguraría de que no había nada de todo esto. A mí me ha llegado que no eran ciertas esas acusaciones", ha subrayado.

Finalmente, Roselló ha destacado que le "encantaría" que el Papa León XIV visitase Navarra. "Tiene ascendencia española y la esperanza nos queda ahí. Creo que se le invitará porque España tiene muchas razones de celebraciones que pueden prever que se le invite. A mí me gustaría que viniese a España y a Navarra, y si tengo ocasión le invitaré", ha señalado.