Asiron critica la "utilización claramente partidista" de las concentraciones en apoyo a Ceuta

Archivo - Joseba Asiron, alcalde de Pamplona, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha avanzado que el equipo de gobierno del Ayuntamiento no va a participar en la concentración convocada este miércoles en apoyo a la ciudad autónoma de Ceuta, tras la entrada masiva de migrantes procedentes de Marruecos. Ha criticado la "utilización claramente partidista" de esta concentración que, en su opinión, responde a una "estrategia de la derecha española" para "desgastar" al Gobierno central.

En respuesta a los medios de comunicación, Asiron ha destacado que la situación en Ceuta es una "crisis migratoria" y "un problema que trasciende las fronteras de lo municipal". Ha recordado que la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC) no participa de esta convocatoria que, ha afirmado, "es una iniciativa de la derecha, del PP, que no ha tenido más respuesta más allá del PP en este Ayuntamiento".

Así las cosas, ha señalado que "en este ayuntamiento y desde luego nosotros como Alcaldía, como equipo de gobierno y como partido -EH Bildu- no vamos a participar en modo alguno en la utilización claramente partidista de un problema que es mucho más serio" y que requiere no "generar tensión, ni alarma, sino trabajar y tener mucha solidaridad y mucha empatía".

Joseba Asiron ha insistido en que esta concentración "forma parte de una estrategia de la derecha española para tensionar y aprovechar de manera partidista para desgastar al Gobierno"; lo que ha considerado "una irresponsabilidad". "Lo último que necesita este tema es que se genere tensión, más alarma de la que ya existe", ha manifestado, para pedir "mayor responsabilidad".