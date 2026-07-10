Asiron destaca la "altísima participación" y la "relativa normalidad" en el ecuador de los Sanfermines

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, durante la Procesión de San Fermín. - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha destacado este viernes, cuando se ha llegado al ecuador de los Sanfermines 2026, la "altísima participación" registrada en eventos como los conciertos o los fuegos artificiales, así como la "relativa normalidad" en las fiestas, con un descenso de las denuncias de en torno a un 30%.

En declaraciones a los medios de comunicación, antes de participar en el 'Chupinazo txiki', Asiron ha resaltado "la altísima participación" con en torno a 280.000 personas en los distintos conciertos celebrados hasta el jueves, "lo cual es una auténtica barbaridad".

Igualmente, en los tres primeros días de San Fermín, "los fuegos artificiales se habían visto en directo por en torno a 140.000 personas" y se han contabilizado 945.000 viajes de transporte público. "Es una auténtica barbaridad", ha resaltado.

Por otro lado, "y con todas las cautelas", el alcalde ha valorado la "relativa normalidad" de las fiestas. Según ha explicado, los hurtos son los delitos que más se están persiguiendo. En este sentido, ha apuntado que "las denuncias han disminuido en torno a un 30% y, en cambio, las detenciones han aumentado un 12%"; lo que da una muestra de la "eficacia a la hora de perseguir esos delitos".

Respecto a las agresiones sexistas, ha señalado que se han registrado hasta el momento nueve agresiones sexistas por tocamientos con ocho personas detenidas; "por lo tanto, también estamos hablando de eficacia en ese terreno". No obstante, ha destacado que "la única cifra con la que nos vamos a conformar es la de cero" y ha remarcado que "los derechos de las mujeres no se interrumpen en fiestas".