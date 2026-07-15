Asiron destaca el "buen ambiente" de los Sanfermines y la "grandísima participación en todos los actos"

Charanga durante las fiestas de San Fermín 2026 - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha afirmado que "hemos terminado las fiestas como empezaron, con muy buen ambiente", y ha destacado la "grandísima participación que ha habido en todos los actos" de estos Sanfermines, lo cual es "una buena noticia".

En declaraciones a Navarra Televisión durante el Pobre de Mí, Asiron se ha mostrado "contento" con el desarrollo de las fiestas. "Hemos terminado las fiestas como empezaron, con muy buen ambiente, y por lo tanto el alcalde está contento. Si la gente está contenta, el alcalde está contento", ha señalado.

Además de la "grandísima participación" en los actos, también ha hecho referencia a las altas temperaturas registradas. "El calor, que ha venido a quedarse, además, es otra de las características de estos Sanfermines. Y mas allá de la participación y los actos, que han sido exitosos, pues efectivamente ha habido esas cositas que suele haber todos los años en todas las fiestas", ha añadido.

En este sentido, ha indicado que "los delitos en general han sido sobre todo pequeños hurtos", y que "han aumentado las detenciones y han disminuido las denuncias, con lo cual tenemos que decir que la eficacia ha aumentado".

"Respecto a las agresiones sexuales, en este momento hay denunciadas 25, de las cuales 22 son por tocamientos y de las otras tres, una agresión sexual en grado de tentativa y dos agresiones sexistas confirmadas, de las cuales tengo que decir que en este momento prácticamente el 90% -de los presuntos autores- están ya detenidos", ha remarcado.

Preguntado sobre si finalmente se colocará una pantalla gigante para seguir la final del Mundial que la selección española de fútbol disputará el próximo 19 de julio, Asiron ha respondido que "por supuesto". "Dijimos que la íbamos a poner. Y desde mañana mismo empezaremos a buscar la mejor ubicación", ha manifestado.