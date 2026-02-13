Asiron dice que han hecho una oferta "generosa" a Ride On para continuar con el servicio de bicicletas

PAMPLONA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha explicado que se ha trasladado a Ride On, concesionaria del servicio de bicicletas eléctricas de la ciudad, una oferta "generosa" para continuar con este servicio y ha indicado que, en el caso de que se interrumpiera, "tendríamos que acudir a los tribunales para solicitar un concurso de acreedores".

Así lo ha explicado, en declaraciones a los medios de comunicación, después de que la empresa anunciará la paralización del servicio a partir de la medianoche del 13 de febrero debido a que "siguen reteniéndose todos los pagos debidos a esta empresa desde el mes de septiembre de 2025" por parte del Ayuntamiento de Pamplona.

Asiron ha reconocido que la concesión del servicio de bicicletas eléctricas "planteó problemas desde su inicio y actualmente estamos en un proceso de negociación intensa". En este proceso, ha explicado, el Consistorio ha trasladado a la empresa "una oferta que creemos que es generosa", que "representa bien los intereses de la ciudad y estamos esperando respuestas". Y ha apostado por "una transición ordenada de este servicio" con la idea de hacer una nueva licitación después del verano.

Si bien no ha querido entrar en detalles sobre esta propuesta, sí que ha afirmado que "es una oferta más allá de la cual el Ayuntamiento no puede ir" y, en el caso de que el servicio se interrumpiera, "tendríamos que acudir a los tribunales para solicitar un concurso de acreedores".

Preguntado si el servicio sigue activo este viernes, ha indicado que "la decisión les corresponde a ellos -la empresa-" y "desde el Ayuntamiento poco más podemos hacer que seguir negociando y seguir defendiendo la propuesta hasta el último momento". "Hasta donde yo sé, cuando he llegado al Ayuntamiento, había bicicletas; había pocas pero había alguna", ha precisado.

El alcalde ha considerado que el acuerdo con la empresa "tendría que versar sobre la posibilidad de llevar a cabo una transición ordenada que permita en su momento ir a una licitación -del servicio- después del verano".