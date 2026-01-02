Asiron dice que el sinhogarismo "es un problema global" y llama a la implicación de "todas las instituciones"

Archivo - Joseba Asiron, alcalde de Pamplona, en una foto de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha destacado que el sinhogarismo es un "problema global" que "no se 'puede solucionar desde lo local" sino que exige de la implicación de "todas las instituciones".

En declaraciones a los medios de comunicación, Asiron ha resaltado que "desde Pamplona lo intentamos, hemos casi triplicado los recursos que se destinan a sinhogarismo en los últimos años y, a pesar de todo, creo que es evidente que no llegamos a solucionar el problema".

Una situación que "se agudiza más cuando llegan las bajas temperaturas y, por lo tanto, es un tema que nos preocupa, pero tenemos que ser muy conscientes de que un problema global no se puede solucionar desde lo local". Asiron ha remarcado que la ciudad va a "seguir destinando los recursos como lo estamos haciendo" pero ha insistido en que "otras instituciones, otros ayuntamientos, otras entidades, también se tienen que implicar en esta lucha".

De la misma manera, ha afirmado que "no estamos ante un simple problema de sinhogarismo, estamos ante una crisis humanitaria y una crisis migratoria probablemente sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial".

BALANCE "POSITIVO" DE 2025

Joseba Asiron ha hecho un balance "positivo" del 2025 en el ámbito municipal en el que, ha destacado, "se ha demostrado que es posible en Pamplona un gobierno entre diferentes que saque adelante problemas y proyectos que son importantísimos para la ciudad", como la reurbanización del Paseo de Sarasate.

Asimismo, ha puesto en valor la aprobación de los terceros presupuestos de la legislatura que para una ciudad "es como la sangre que circula por las venas".

Como retos de cara al nuevo año ha destacado el Plan de Convivencia y el Sinhogarismo. "A ver si, entre todas y todos, y con la colaboración de todas las instituciones, conseguimos aliviar este problema que nos interpela como ciudad", ha concluido.