Asiron lamenta la "pérdida devastadora" de los cinco policías forales fallecidos en accidente

Archivo - El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha trasladado este jueves su pésame a las familias de los cinco agentes de la Policía Foral que el miércoles fallecieron en un accidente de tráfico y ha afirmado que se trata de una "pérdida devastadora".

Asiron ha acudido este mediodía al tanatorio San Alberto de Pamplona para dar su apoyo a las familias de los fallecidos. Ha estado acompañado por el concejal de Seguridad y Convivencia , Endika Alonso, y por el jefe de la Policía Municipal de Pamplona, Antonio Sánchez.

Asiron ha señalado, en declaraciones a los medios, que el fallecimiento de los agentes ha sido "un auténtico drama, una pérdida devastadora de unos profesionales que iban a hacer una formación y que además eran grandes profesionales, y también iban por eso" a realizar la formación.

El alcalde ha explicado que el mismo miércoles el Ayuntamiento trasladó el pésame a la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, y "estaremos acompañando estos días en lo que se pueda"

"Sabemos que en estas circunstancias no es mucho lo que se puede hacer, pero en la medida de las posibilidades, por supuesto, estar con las familias, y trasladarles el pésame del Ayuntamiento", ha señalado.