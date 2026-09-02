Asiron propone un pacto de ciudad con actuaciones y compromisos para adaptar Pamplona al cambio climático

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, presenta la propuesta de Pacto de Ciudad por el Clima. - EUROPA PRESS

PAMPLONA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha presentado este miércoles una propuesta de Pacto de Ciudad por el Clima cuyo objetivo es preparar a la ciudad para afrontar los efectos del cambio climático, impulsando protocolos, planes y actuaciones concretas. La idea es abrir la propuesta a las aportaciones de los grupos municipales y, posteriormente, trabajar de forma conjunta con ciudadanía, asociaciones, instituciones y agentes sociales con el objetivo de establecer una hoja de ruta "consensuada" y mantenida en el tiempo.

Así lo ha explicado en una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por el coordinador de Energía y Clima del Ayuntamiento, Zuhaitz Areitio. Asiron ha destacado que ha sido el verano "más cálido en Pamplona desde que hay registros" lo que "nos ha puesto ante el espejo de la emergencia climática": "Pamplona no es ajena a esa realidad", encadenando "fuertes olas de calor, largos periodos sin lluvias e incendios muy cerca de nuestra ciudad".

Por ello, ha recalcado, "Pamplona necesita un acuerdo amplio que nos permita fijar una dirección compartida y mantenerla en el tiempo con independencia de quién gobierne en el Ayuntamiento". La intención, ha dicho, es "sumar a todas las fuerzas del Ayuntamiento y la sociedad civil para construir una hoja de ruta común con compromisos concretos". Por ello, ha continuado, se trata de un "pacto vivo" y, por lo tanto, de un documento "abierto, flexible y muy práctico".

El alcalde ha puesto en valor que "Pamplona no parte de cero", mencionando la Agenda Urbana de Pamplona 2030 o acciones concretas como la instalación de placas solares en edificios municipales, las comunidades energéticas, sistemas de drenaje sostenible para gestionar mejor el agua de lluvia, la zona de bajas emisiones o el sistema comarcal de bicicleta eléctrica.

Por su parte, el coordinador de Energía y Clima del Ayuntamiento, Zuhaitz Areitio, ha explicado que la temperatura media en la ciudad ha experimentado un incremento durante todos los meses de este año si la comparamos con la serie histórica. Las oscilaciones han superado incluso los cuatro grados en los meses de abril, junio y julio de 2026 respecto a la media histórica. Las noches tropicales, con temperaturas por encima de los 20 grados, se han triplicado respecto al año pasado. Este 2026 ha registrado, por el momento, 21 noches tropicales frente a las 6 de 2025. En 2022 se alcanzaron las 18 noches tropicales y en 2023 las 14.

SEIS COMPROMISOS

La propuesta se basa en la asunción de seis compromisos centrales. En primer lugar, un compromiso con la ciudadanía "para que la salud de las personas sea el mayor objetivo de las políticas públicas de este Ayuntamiento". En segundo lugar, se propone que la ciudad se comprometa a contribuir "en todos los ámbitos" a la lucha contra el cambio climático impulsando la reducción de su contribución al calentamiento del planeta. El tercer compromiso sería mejorar las condiciones y herramientas para que Pamplona pueda dar respuesta "a los riesgos climáticos y a los episodios extremos".

El cuarto compromiso habla de igualdad y reclama que esta transición se haga desde el principio de justicia social y bajo la premisa de que "nadie quede atrás". En quinto lugar, se pide priorizar la búsqueda de financiación adecuada para las actuaciones a realizar y, finalmente, el sexto compromiso, reclama intensificar la cooperación y coordinación con otras administraciones publicas y entidades sociales o económicas.

Todo ello desde el enfoque de "la transversalidad, reforzando algunas de las líneas de trabajo puestas ya en marcha en los últimos años". En primer lugar y desde la perspectiva del Urbanismo, se pide seguir aumentando la infraestructura verde, el drenaje urbano sostenible, la renaturalización, el arbolado y la sombra y reducir el efecto 'isla de calor'. Desde la perspectiva de la energía, se plantea rebajar el consumo y la dependencia de combustibles fósiles y aumentar la apuesta por la eficiencia y el impulso de las renovables.

En el plano de la normativa de edificación, se apuesta por reforzar la rehabilitación energética y mejorar el "confort térmico". Desde la perspectiva de la movilidad, el objetivo es reducir emisiones y desplazamientos urbanos en vehículo privado potenciando transporte público, bicicleta, desplazamientos a pie y electrificación. Respecto a salud y cohesión social el compromiso sería priorizar la protección de la población vulnerable.

Finalmente, también se habla de mejorar la gestión del agua y las soluciones basadas en la naturaleza, e impulsar la descarbonización, la economía circular y el uso eficiente de los recursos.

Como filosofía, el pacto busca "aumentar el ritmo y la intensidad de lo previsto, revisando lo existente, evaluando su grado de ejecución, identificando nuevas prioridades o actuaciones y movilizando los recursos y agentes para llevarlas a cabo". Como objetivos específicos, se habla de "acelerar las actuaciones de mayor impacto; detectar carencias y nuevas necesidades en la planificación ya existente; coordinar agentes y administraciones; movilizar financiación e inversión y fijar compromisos e indicadores que permitan evaluar la actuación del Ayuntamiento".

Se habla de convertir los objetivos existentes en "prioridades compartidas, compromisos concretos, actuaciones ejecutables e inversiones medibles" y se especifica que la hoja de ruta que defina el Pacto deberá ser "un documento vivo, capaz de incorporar nuevos agentes, compromisos e inversiones y adaptar sus prioridades en función de las necesidades que se vayan detectando".

PRESENTACIÓN A LOS GRUPOS Y PROCESO PARTICIPATIVO

La propuesta de Pacto de Ciudad por el Clima se presentará en los próximos días a los grupos municipales para su debate y aprobación. Tras ese paso, se iniciará un proceso de participación con agentes sociales de la ciudad para recabar adhesiones al Pacto, para formar parte de la Asamblea del Pacto y para recibir aportaciones y sugerencias al contenido del documento aprobado por el Ayuntamiento de Pamplona. Con todo ello, se actualizará el documento definitivo del Pacto por el Clima.

A partir de ahí, la Asamblea del Pacto conocerá el documento concreto, la planificación de actuaciones a desarrollar y la fecha de la reunión anual para compartir los pasos dados en la implementación del contenido del Pacto durante ese periodo. El desarrollo del pacto exigirá, en primera instancia, la revisión conjunta de los planes, estrategias y actuaciones existentes para, después, priorizar objetivos y seleccionar las acciones con mayor capacidad de transformación y respuesta a los riesgos del cambio climático.

Las actuaciones contarán con una planificación económica que identifique costes y recursos municipales, financiación de otras administraciones, subvenciones e inversión y colaboración privada.

El Pacto se construirá mediante "participación y cocreación", incorporando a organizaciones sociales y ambientales, universidades y centros tecnológicos, entidades educativas, ciudadanía o empresas y tejido económico. El pacto contará con un sistema de gobernanza "que garantice su continuidad" y evaluación mediante una asamblea de convocatoria anual y un Consejo de Cambio Climático. El seguimiento mediará la evolución de emisiones, energía, renovables, movilidad, infraestructura verde, inversiones, actuaciones ejecutadas y adaptación a través de indicadores específicos.