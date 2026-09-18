Asiron sitúa el Plan de convivencia y Erripagaña como temas pendientes, que espera desbloquear en los próximos meses

Archivo - El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha afirmado este viernes que, tras la moción de censura acordada con el PSN para alcanzar la Alcaldía, se ha actuado en todos los puntos del acuerdo si bien ha reconocido que "hay cuestiones en las que los ritmos podrían y deberían haber sido más rápidos", como el Plan de convivencia, previsto para noviembre, y la solución administrativa para el barrio de Erripagaña, que espera que "se desbloquee antes de cerrar los presupuestos del año que viene".

Durante su intervención en el último Debate del Estado de la Ciudad de la legislatura, Asiron ha hecho referencia, en primer lugar, a "la moción de censura que alumbró a este equipo de gobierno, un ejercicio de responsabilidad, una muestra de capacidad de diálogo entre diferentes, un compromiso que permitió a la ciudad salir de la situación de parálisis en la que se encontraba, una decisión que ha permitido aprobar más de 900 millones de euros de gasto en tres años" y "decenas de proyectos".

Según ha relatado, "el 28 de diciembre de 2023, cuatro fuerzas políticas progresistas fuimos capaces de alumbrar una alternativa comprometida, valiente y creíble que pusiera remedio a la parálisis en la que se encontraba sumido este ayuntamiento y la propia ciudad". "Una parálisis cocinada durante cinco años de gobiernos de derechas en los que la tónica fue la imposición, el desprecio por las mayorías, la improvisación y el amiguismo, además del incumplimiento de los pocos compromisos que fueron capaces de asumir", ha indicado.

Un estilo "inoperante que condenaba a la ciudad a un triple bloqueo": político, económico e institucional. La "alternativa a aquella realidad" se sustentaba "necesariamente" en la "responsabilidad política", por lo que "fuimos capaces de entendernos".

Ha añadido Asiron que "en estos días en los que vemos cómo los discursos de odio campan a sus anchas, donde el fascismo gana" adeptos y "la derecha y la ultraderecha asumen además esos postulados", más allá del grado de cumplimiento de los acuerdos alcanzados en su momento, "el mayor logro de esta legislatura" ha sido consolidar una mayoría "sólida, competente y comprometida, y sobre todo una mayoría de progreso sustentada en la convicción común".

"Estoy persuadido de que el gran logro de esta legislatura es haber convertido a Iruña en referente, no sólo en la gestión, sino sobre todo en la resistencia frente a la ola ultra. Hemos sido, somos y seremos un mascarón de proa contra el que chocará el fascismo", ha remarcado.

BALANCE DE ACTUACIONES

En cuanto al balance de actuaciones, "de los 60 puntos contenidos en el acuerdo programático de gobierno, hemos puesto en marcha aproximadamente el 90% y esperamos que, cuando termine la legislatura, estemos frisando el 100%".

En cuanto al acuerdo con el PSN para hacer posible la moción de censura, "hemos actuado sobre todos los puntos, si bien, como en todo, hay cuestiones en las que los ritmos podrían y deberían haber sido más rápidos", como el primer plan de convivencia.

El proceso, ha explicado, "ya está en marcha y esperamos que en noviembre vea la luz", pero "se ha ralentizado más de lo que hubiéramos querido". "No todo es achacable a este equipo de Gobierno, y habría que hablar aquí de los esfuerzos infructuosos que se han dado para que todas las fuerzas se sumaran a este proceso, porque dos de estas fuerzas políticas presentes en el Ayuntamiento han preferido boicotear esta iniciativa. Pese a todo, seguimos y seguiremos trabajando", ha indicado.

El alcalde ha señalado que Erripagaña es "la otra cuestión pendiente", si bien "espero que se desbloquee antes de cerrar los presupuestos del año que viene". "Es muy difícil poner de acuerdo a cuatro ayuntamientos, cada uno de los cuales tiene, por supuesto, sus propios intereses y sus propias dificultades y donde, además, la correlación de fuerzas es también diversa y, además, también incluir en este proceso a Gobierno de Navarra. No obstante, creo que el Ayuntamiento de Pamplona ha avanzado todo lo que era posible, hasta donde podíamos", ha remarcado.

PROYECTOS DESARROLLADOS

Asiron también ha hecho referencia a algunos de los proyectos "que ya han visto la luz merced a los acuerdos alcanzados", como la remodelación del Paseo de Sarasate, el plan de vivienda, el primer plan de normalización lingüística, la culminación del corredor sostenible de Pío XII, el impulso del cuarto plan de igualdad de hombres y mujeres, el concurso de ideas para la transformación del barrio de San Jorge -que a pesar de "las dificultades", la "intención" es licitar los primeros trabajos en 2027-; la aprobación definitiva del PEAU del segundo en Sánchez, cuya aprobación definitiva está prevista para noviembre; y los tres planes de barrios aprobados.

Entre otros ejemplos, ha citado las actuaciones sobre el servicio de bici pública eléctrica y su ampliación para que tenga alcance comarcal, "pese a la chapuza heredada de UPN" y que "será una realidad para el primer trimestre de 2027"; el diseño "participado" de una alternativa para los Caídos; la creación de una oficina de mediación para gestión de conflictos vecinales dependiente de Policía Municipal; el impulso a la creación de nuevas comunidades energéticas; las obras de la fase 2 del plan Txantrea sur y de la segunda fase del ecoparque de Aranzadi, el impulso de los ejes de comercio local o la ampliación de la red Civivox.

"RETOS GLOBALES" A FUTURO

El alcalde también ha citado dos "grandes" retos "globales". En primer lugar, "los movimientos migratorios y su reflejo en Pamplona, que no es otro que el aumento exponencial del fenómeno del sinogarismo".

"Ojalá pudiera decir que tenemos recursos para atender a toda la gente que por desgracia está durmiendo hoy en día en la calle, porque esto es algo indiscutible, pero no los tenemos", ha indicado, tras añadir que se ha pasado de invertir "1,6 millones del último ejercicio de Navarra Suma a los 3,6 millones de 2026". Este "problema", ha dicho, "va mucho más allá de los recursos que como ayuntamiento podamos aportar, que son sin duda finitos, ante un problema global".

El segundo de los retos globales a futuro es el del cambio climático, ya que "afrontamos un escenario climático que exige acelerar las políticas de adaptación y mitigación". Ha explicado Asiron que en esta materia "hemos invertido en los últimos tres años en torno a 45 millones, pero el objetivo ahora es acelerar la planificación y pasar de una fase de mayor coordinación, velocidad y capacidad de ejecución, convirtiendo los objetivos existentes en compromisos concretos y en inversiones medibles". "Esperamos que todas las formaciones presentes en este ayuntamiento sepan estar a la altura", ha apuntado.

COMPROMISO PERSONAL

Finalmente, ha afirmado que "frente a la dinámica de dinamitar la democracia, mediante la estrategia de sembrar el descrédito generalizado hacia la clase política, nosotros y nosotras seguiremos demostrando que todos no somos iguales en esto y que un gobierno progresista, basado en el respeto y el acuerdo, nada tiene que ver con el régimen totalitario que, casi 50 años después, quieren reinstalar de nuevo las derechas a través del miedo, a través de la violencia y a través del engaño".

"Y ya les adelanto que mi objetivo, si la ciudadanía quiere que seamos determinantes a la hora de conformar el próximo equipo de gobierno, será profundizar en esa forma de entender la política, no como un medio de vida, ni un modo de medrar en las instituciones, sino como un servicio, como un servicio llevado a cabo necesariamente entre diferentes, y con esfuerzo, con empatía y mucho trabajo", ha indicado.