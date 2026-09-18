Ibarrola dice que en 3 años Asiron "ha hecho muy poco": "Los resultados muestran una ciudad que ha perdido el tiempo"

PAMPLONA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona, Cristina Ibarrola, ha afirmado que "después de casi tres años" de legislatura, "el balance confirma" que el alcalde de la ciudad, Joseba Asiron, "ha hecho muy poco". "Los resultados muestran una ciudad que ha perdido el tiempo", ha indicado.

Durante su intervención en el último Debate del Estado de la Ciudad de la legislatura, Ibarrola ha considerado que la moción de censura que llevó a la Alcaldía a EH Bildu gracias a un acuerdo con el PSN "ya estaba pactada por intereses muy alejados de Pamplona", ya que "Asiron no llegó a la Alcaldía porque los pamploneses lo eligieran alcalde, llegó por una moción de censura fruto de un acuerdo político dirigido desde Madrid, negociado por Cerdán y ejecutado por el PSN".

"Usted llegó a la Alcaldía porque a un presunto corrupto le interesaba que usted fuera alcalde", ha indicado, tras incidir en que es alcalde "no por sus méritos, tampoco por el resultado electoral". Según ha añadido, "Pamplona fue la moneda de cambio y su Alcaldía se manchó de esa sombra de corrupción" de la que "no va a poder librarse". "De aquella operación y de todo lo que hemos conocido después, nace una conclusión que los pamploneses deben tener muy presente de cara a las siguientes elecciones. Votar al Partido Socialista de Navarra es votar a EH Bildu", ha apuntado.

A su juicio, Asiron "ejerce de alcalde nominal" mientras Abaurrea "actúa de alcalde en la sombra". Mientras Asiron "cambia escudos, quita reyes" o "escribe sus particulares relatos retorciendo la historia", Abaurrea "marca el rumbo, condiciona decisiones, impone el tono y ocupa ese espacio político" que Asiron "deja vacío, ejerce el papel de comisario político de EH Bildu al más puro estilo Gestapo".

Para Ibarrola, "Pamplona tiene un alcalde en las fotografías y otro en los expedientes". Esa "doble cara", ha dicho, es "una estrategia", presentar "un alcalde aparentemente amable para ocultar un gobierno profundamente ideologizado".

"Los resultados muestran una ciudad que ha perdido el tiempo, una ciudad sin nuevos proyectos relevantes, un gobierno más preocupado por ocupar el poder que por utilizarlo bien", ha manifestado, tras añadir que "sin grandes alborotos, van intentando tejer esa ciudad con la que sueñan, una Pamplona capital de su Euskal Herria inventada".

Durante los seis meses que Ibarrola fue alcaldesa, ha dicho, "planteamos muchos proyectos e ideas que, mientras permanentemente bloqueaban, luego han intentado hacer suyas cuando llegaron a la Alcaldía". "Lo que antes criticaban, si ustedes gobiernan lo hacen suyo, y además les parece hasta vanguardista. Si lo planteaba UPN, todos en contra. Si lo plantea EH Bildu, todos a favor. Y ejemplos hay multitud", ha dicho.

A su juicio, "no llegaron para acelerar Pamplona, llegaron para revisar, frenar y apropiarse políticamente de lo que otros habían puesto en marcha y ustedes bloqueaban". El "ejemplo más relevante de eso, de lo que bloqueaban y de su cinismo" es el Paseo de Sarasate. "Si EH Bildu no lo hubiese bloqueado para que no lo hiciera UPN, hoy llevaría años terminado y nos hubiera costado menos a los pamploneses", ha apuntado.

Entre otras cuestiones, ha señalado que "su programa prometía nuevas dotaciones en los barrios", pero "el balance es cero dotaciones nuevas". También ha subrayado que "suspenden" en materia de seguridad y vivienda, y ha criticado que "EH Bildu pretende presentarse ahora como el árbitro de la convivencia, cuando sigue sin asumir los mínimos éticos y democráticos que lo hacen posible".

Por su parte, Joxe Abaurrea, de EH Bildu, ha remarcado que Pamplona "no soportaba más" ese "tiempo de parálisis" y de "chapuzas". "La desidia, la indolencia, la mala gestión en casi todo, por no decir en todo lo que se hacía, era absolutamente abrumadora, era insoportable", ha criticado, tras calificar de "absolutamente bochornosa" la gestión de UPN. "De tal modo que este gobierno no solamente tiene que hacer su trabajo, sino que además tiene que ir resolviendo todas las chapuzas que se hicieron antes", ha subrayado, tras citar casos como la pasarela de Labrit, el Aquavox, la estación de autobuses o el servicio de bicicleta eléctrica, entre otros.

La socialista Marina Curiel ha indicado que en el PSN "hemos sido determinantes". "No hemos sido la llave de nadie, sino que hemos sido el motor de los avances de esta ciudad", ha subrayado, tras añadir que "ha quedado demostrado que nuestro apoyo no ha sido un cheque en blanco". "Hemos votado a favor cuando entendíamos que era bueno para Pamplona, en contra cuando no lo era y hemos negociado para conseguir que las prioridades socialistas estén en la agenda municipal", ha dicho, tras añadir que "ahora queremos dar un paso más" y pasar a "liderar el cambio en el Gobierno municipal".

Mikel Armendariz, de Geroa Bai, ha señalado que Pamplona "ha avanzado" pero "no puede permitirse quedarse satisfecha", y que "necesita política útil, no política de escaparate". "Hace casi tres años diferentes fuerzas políticas fuimos capaces de alcanzar un acuerdo para cambiar el rumbo del Ayuntamiento de Pamplona. Lo hicimos porque entendíamos que la ciudad necesitaba otra manera de gobernar, más abierta, más plural, más dialogante y más cercana. Hoy, en 2026, ya no basta con recordar aquel cambio. La ciudadanía nos exige algo más", ha apuntado, tras destacar que "ser un socio fiable no significa ser un socio sumiso".

En nombre del PPN, Carlos García Adanero ha afirmado que Asiron "ha tenido la suerte" de ser el alcalde que "más fácil lo ha tenido", al tener "los votos regalados sin haberlos ganado en la urna", y a un Partido Socialista "absolutamente entregado y que no hace nada a cambio, sino que cada vez que hay que votar algo, le vota lo que ustedes dicen que tiene que votar". Además, ha considerado que "en ningún caso" un ciudadano de Pamplona "vive mejor hoy" que cuando Asiron "entró a la Alcaldía".

Txema Mauleón, de Contigo-Zurekin, ha indicado que "en todo momento hemos perseguido un objetivo: mejorar la vida de los pamploneses y pamplonesas, de las familias trabajadoras, de la gente mayor y de la gente joven", aportando "la mayor inversión social de la historia de la ciudad" para que "todas las personas, todas las familias, puedan cubrir sus necesidades más básicas y llevar una vida digna". "Y eso se traduce en una serie de resultados", ha dicho, tras considerar que "además de un gran cambio social, las fuerzas progresistas estamos desarrollando un importante proceso de transformación de la ciudad", tras añadir que "veníamos de un Ayuntamiento absolutamente instalado en la parálisis".