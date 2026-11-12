La Asociación de Inmobiliarias de Navarra condena actos vandálicos sufridos por varias agencias durante la huelga

La Asociación de Inmobiliarias de Navarra condena actos vandálicos sufridos por varias agencias durante la huelga.
La Asociación de Inmobiliarias de Navarra condena actos vandálicos sufridos por varias agencias durante la huelga. - ASOCIACIÓN DE INMOBILIARIAS DE NAVARRA
Europa Press Navarra
Publicado: jueves, 12 noviembre 2026 17:21
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PAMPLONA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Inmobiliarias de Navarra (AINA) ha condenado con "rotundidad" los actos vandálicos sufridos el miércoles por varias agencias inmobiliarias de Pamplona y su comarca durante la jornada de huelga general.

AINA ha explicado en una nota que la jornada se saldó con "cristales rotos, pintura, pintadas con insultos y pegatinas, unos ataques dirigidos contra pequeñas empresas familiares y profesionales autónomos, no contra fondos buitre".

"Las agencias que formamos AINA también vemos y sufrimos de cerca el problema de la vivienda. Cada día empatizamos con quienes no pueden alquilar o comprar una casa y trabajamos para buscar soluciones. Respetamos la protesta legítima. Lo que no aceptamos es que unos pocos la desvirtúen atacando a quienes estamos al pie del cañón. Creemos que no somos merecedores de este trato, ni de que se nos criminalice como se está haciendo desde algunos sectores", ha señalado.

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