La Asociación de Inmobiliarias de Navarra condena actos vandálicos sufridos por varias agencias durante la huelga. - ASOCIACIÓN DE INMOBILIARIAS DE NAVARRA
PAMPLONA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Asociación de Inmobiliarias de Navarra (AINA) ha condenado con "rotundidad" los actos vandálicos sufridos el miércoles por varias agencias inmobiliarias de Pamplona y su comarca durante la jornada de huelga general.
AINA ha explicado en una nota que la jornada se saldó con "cristales rotos, pintura, pintadas con insultos y pegatinas, unos ataques dirigidos contra pequeñas empresas familiares y profesionales autónomos, no contra fondos buitre".
"Las agencias que formamos AINA también vemos y sufrimos de cerca el problema de la vivienda. Cada día empatizamos con quienes no pueden alquilar o comprar una casa y trabajamos para buscar soluciones. Respetamos la protesta legítima. Lo que no aceptamos es que unos pocos la desvirtúen atacando a quienes estamos al pie del cañón. Creemos que no somos merecedores de este trato, ni de que se nos criminalice como se está haciendo desde algunos sectores", ha señalado.