La asociación de personas jubiladas El Taller atendió a 283 familias en 2025

Uno de los voluntarios de la asociación El Taller. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

Sustituir una bombilla, arreglar una pequeña fuga de agua o ajustar las puertas de un armario son pequeños trabajos que pueden suponer un gran esfuerzo para personas mayores o con alguna discapacidad. Con el objetivo de prestar estos pequeños servicios de bricolaje, un grupo de personas jubiladas, profesionales de distintos gremios, han creado la asociación El Taller. De forma desinteresada, ayudan a hogares en riesgo de exclusión y a personas de edad avanzada. El Ayuntamiento de Pamplona tiene suscrito con ella un convenio para este año, con el objetivo de sufragar parte de los gastos de la entidad, para que pueda seguir presentado este servicio.

La aportación municipal asciende a 5.000 euros, cifra que sirve para cubrir la compra de materiales para realizar los trabajos, así como el seguro para las personas voluntarias y de responsabilidad civil. El trabajo de esta asociación se sustenta en tres premisas fundamentales: reparar, reutilizar y reciclar. De ahí que buena parte de su labor se centre en la reutilización de elementos que puedan solventar la avería surgida.

Su labor se basa en el trabajo voluntario y desinteresados de las personas socias, que dedican su tiempo y sus conocimientos a atender las necesidades de personas con recursos limitados. A lo largo de todo 2025, la asociación El Taller dedicó 4.257 horas a estas labores de bricolaje, atendiendo las demandas de 283 familias, indican desde el Ayuntamiento de Pamplona en una nota de prensa.

Las personas solicitantes de esta ayuda tienen un perfil definido. En su mayor parte son mujeres que viven solas. Las cifras aportadas por la asociación recogen que un 68% de las atenciones fueron a mujeres, y el 51% eran hogares unipersonales.

La asociación recibe peticiones de ayuda a través del correo electrónico (voluntarioseltaller@hotmail.com) y de teléfono 948315301. Tras valorar las peticiones y comprobar si pueden ser atendidas desde la asociación, realizan un calendario de servicios, distribuyendo las labores entre los voluntarios disponibles cada día y sus conocimientos para llevar a cabo las tareas.

Pero, más allá de las pequeñas reparaciones, las personas socias de El Taller buscan "el bienestar de las personas mayores y las familias vulnerables, facilitando el envejecimiento en el hogar". Además, realizan una labor social, al colaborar con el Ayuntamiento de Pamplona en la detección de personas en situación de vulnerabilidad social, de forma que puedan ser derivadas a los distintos servicios municipales y a recursos especializados como centros de salud o Unidades de Barrio, si fuera necesario.