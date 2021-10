La Asociación Saray pide en el Parlamento de Navarra más inversión e investigación contra el cáncer de mama

PAMPLONA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Asociación Saray, Maria José Oráa, ha reclamado este martes en el Parlamento de Navarra mayor inversión e investigación para hacer frente al cáncer de mama, que deja 410 casos anuales en la Comunidad foral.

El Parlamento de Navarra ha celebrado este martes un acto institucional de adhesión al Día Internacional del Cáncer de Mama que, organizado para sensibilizar, concienciar y promover el diagnóstico precoz, ha unido a todo el arco parlamentario en la pretensión de otorgar visibilidad y reconocimiento al trabajo y las reivindicaciones de Saray.

María José Oraá, presidenta de Saray, ha recordado que el cáncer de mama representa el 30% de todos los carcinomas que se diagnostican en mujeres y, por ende, es la primera causa de mortalidad por tumores en mujeres.

"Estamos ante una enfermedad agresiva que, con 33.300 casos nuevos al año, 410 de ellos en Navarra, tiene una incidencia muy alta. La tasa de supervivencia a cinco años es superior al 90%, pero no olvidemos que una de cada diez pacientes debutará con un cáncer avanzado o metastásico y entre dos y tres de las nueve diagnosticadas precozmente acabarán teniendo recidiva o agravamiento de la enfermedad", ha significado Oraá.

Así las cosas y desde la exigencia de "más inversión en investigación e innovación" para, como "prioridad, mejorar la vida de las pacientes metastásicas", Oraá vuelto a reivindicar la erradicación de las listas de espera, el desarrollo de una asistencia centrada en el paciente, el impulso de cambios normativos tendentes a favorecer el retorno a la actividad laboral, la simplificación de trámites económico-administrativos y la implantación de registros poblacionales de cáncer homogéneos, estructurados y actualizados.

"Muchas de nuestras reivindicaciones no cambian. Los protocolos de seguimiento se incumplen sistemáticamente y la humanización de la salud no es posible si el tiempo de consulta es de 10 minutos. Nos preocupan las carencias en la atención a los largos supervivientes y el aumento del número de mujeres diagnosticadas antes de los 40 años. No obstante, los datos sobre demoras en tratamientos, siendo mejorables, son mejores que en otros lugares. A su vez, el SNS sigue apoyando la introducción de nuevos fármacos, técnicas y tratamientos. Mención especial a la gran labor del Servicio de Farmacia".

Oraá ha concluido emplazando a la ciudadanía a participar en la ginkana que, en lugar de la tradicional carrera solidaria, celebrarán los días 30 y 31 para recaudar fondos destinados a investigación (358.282 euros en seis años) y recabar adhesiones a la lucha contra esta enfermedad.

Acto en el que ha participado el Presidente del Parlamento, Unai Hualde, para quien resulta imprescindible incrementar el acceso de la población femenina a los controles y tratamientos necesarios para combatir esta enfermedad que, como tantas otras, "requiere de investigación" en el marco de un sistema de salud vigoroso.

"Es una de las importantes lecciones que, no por desconocida, nos ha recordado la pandemia. Sin esos dos pilares, investigación y sistema público de salud, estaríamos mucho peor en Navarra y en el mundo. La situación de las mujeres que viven con esta enfermedad, obligadas a superar pruebas y obstáculos, se asemeja a una ginkana. Se ha avanzado mucho, no hay más que ver las noticias, Navarra prevé para 2023 un prototipo de vacuna contra el cáncer de mama. Pero como siempre nos recuerda Saray, no hay que parar", ha corroborado Hualde.

De este modo, después de felicitar a Saray y poner de relieve el trabajo que, como entidad de referencia, viene realizando desde hace 25 años en labores de acompañamiento, colaboración y apoyo a la implantación de un modelo de atención centrado en el paciente, el Presidente ha invocado la Declaración Institucional aprobada el día 13 por la Junta de Portavoces para reiterar el compromiso del Parlamento con la "defensa de un sistema de salud público fuerte".

El Parlamento de Navarra, por su parte, iluminará esta tarde-noche (19.30-22 horas) su fachada de color rosa.

Al acto, que ha concluido con una foto de grupo con los y las integrantes de la Mesa y Junta de Portavoces luciendo el lazo rosa asociado a la celebración, han asistido, además, parlamentarios y parlamentarias de todos los grupos y agrupaciones.

La Asociación Navarra de Cáncer de Mama (Saray) es una entidad sin ánimo de lucro que presta apoyo psicosocial, grupal, laboral, estético y de asesoramiento en formación, prevención y desarrollo personal a las mujeres afectadas por esta enfermedad y a sus familiares, facilitándoles la recuperación e incorporación a la vida real y social. Promueve actividades para implicar al conjunto de la sociedad, colabora económicamente en proyectos de investigación del cáncer de mama.