La asociación Saray recuerda a Miguel Crespo, policía foral fallecido, que impulsó la carrera contra el cáncer de mama

Escudo de la Policía Foral de luto. - POLICÍA FORAL

PAMPLONA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Navarra de Cáncer de Mama (Saray) ha expresado este jueves su "profundo dolor" por el fallecimiento de cinco agentes de la Policía Foral el miércoles en un accidente en Elgoibar (Guipúzcoa) y ha recordado especialmente a uno de ellos, Miguel Crespo Obanos, por su impulso a la Carrera Solidaria contra el Cáncer de Mama en Navarra.

Saray ha trasladado su "más sentido pésame a las familias, amistades, compañeros y compañeras de los cinco agentes de la Policía Foral de Navarra fallecidos en el trágico accidente de tráfico".

La asociación ha apuntado que Miguel Crespo era "una persona muy querida y estrechamente vinculada a nuestra entidad desde hace más de quince años". "Fue el impulsor de la primera Carrera Solidaria contra el Cáncer de Mama de Navarra y el director deportivo de esta iniciativa desde su nacimiento. Gracias a su compromiso, su capacidad de trabajo y su generosidad, aquella idea se convirtió en una realidad que, quince ediciones después, sigue movilizando a miles de personas en favor de la investigación y del apoyo a quienes conviven con el cáncer de mama", ha destacado.

Además, la asociación ha resaltado que, "más allá de su imprescindible labor en la organización de la carrera, Miguel fue un amigo de Saray, una persona cercana, comprometida y siempre dispuesta a ayudar". "Su implicación con nuestra causa fue constante e incondicional durante todos estos años. Hace apenas unos días compartíamos con él nuevos proyectos e ilusiones para seguir haciendo crecer una carrera que sentía como propia. Hoy nos cuesta asumir una pérdida tan dolorosa", ha explicado.

Desde Saray han expresado su "reconocimiento y gratitud por todo lo que Miguel aportó a nuestra asociación y a la sociedad navarra". "Su legado permanecerá para siempre en cada edición de la Carrera Solidaria contra el Cáncer de Mama y en la memoria de todas las personas que tuvimos la suerte de compartir camino con él. A las familias de Miguel y de sus cuatro compañeros fallecidos, así como a toda la Policía Foral de Navarra, les enviamos nuestro cariño, apoyo y solidaridad en estos momentos tan difíciles", han señalado.